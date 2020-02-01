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Февраль принесет все на блюдечке: кому звезды сулят невероятную удачу

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 07:32
Февраль принесет все на блюдечке: кому звезды сулят невероятную удачу
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астролог назвал главных везунчиков февраля

Гороскоп на февраль 2020 года гласит о том, что февраль будет спокойным и благоприятным месяцем для большинства знаков Зодиака. Последний зимний месяц может стать трамплином для кардинальных изменений, а также Звезды обещают представителям зодиакального созвездия незабываемые романтические встречи.

Известный астролог Павел Глоба дал свой прогноз на февраль 2020 года и назвал знаки Зодиака, которым непременно повезет.

Овны

Планеты будут находиться в благоприятном положении и февраль для Овнов станет идеальным временем для работы, семьи и спорта. Можно поискать новые направления для развития или заняться спортом. Звезды сулят Овнам в феврале много приятных и добрых минут.

Телец

У Тельцов в феврале на первый план выйдет сфера финансов. Звезды гарантируют удачные сделки, успех в материальных начинаниях. Ближе к концу месяца появится шанс изменить личную жизнь. Чтобы не спугнуть удачу – нужно всего лишь быть более открытым и настроиться на позитив.

Девы

Февраль станет для Дев уникальным месяцем, в котором они смогут реализовать все задуманное. Все рабочие идеи будут воплощаться в жизнь, здоровье не подведет, отношения с близкими придут в состояние гармонии и покоя. Звезды советуют Девам прислушиваться к своему внутреннему голосу, он укажет, в какую сторону нужно направить свои силы.

Рыбы

В последний месяц зимы Рыбы смогут решить все свои финансовые вопросы. Однако звезды предупреждают, что накопленные средства не стоит спускать на бесполезные вещи. Ближе к середине месяца у Рыб ожидается сильный заряд энергии, который поможет осуществить все амбициозные планы в карьере и поможет достичь желаемого в личной жизни.

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