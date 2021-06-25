Фестиваль ZOUND в 2021 году впервые пройдет на острове Хортица

"Впервые фестиваль состоялся в Запорожье в 2019 году. В этом году мы снова хотим провести настоящий европейский фестиваль ZOUND 2021. Мы изменили формат. Если два года назад это было мероприятие более электронной музыки, то в этом году фестиваль будет мультижанровый. Хортицу, как место проведения фестиваля, мы выбрали неслучайно. Сейчас идет возрождение острова, этого места силы. Поэтому мы тоже очень хотим возродить эту силу, через культуру, музыку и привлечение молодежи", - сказал представитель Fishcanfly Владимир Бригинец.

Фестиваль будет условно разделен на две сцены. На дневной сцене выступят представители рок, хип-хоп, этно стилей, на ночной - представители жанра электронной музыки. Среди заявленных участников: Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC.

"На следующей неделе мы проанонсируем ночную сцену. Будут артисты из Германии, Италии, украинские и в частности запорожские исполнители", - заявил организатор фестиваля Андрей Журавель.

Во время фестиваля на острове также будут действовать зоны активного отдыха. Как заверили организаторы, посетители смогут участвовать в командных играх и соревнованиях, а также пользоваться луна-парком с аттракционами.

На территории фестиваля будет работать большой фуд-корт. Также будут организованы лаунж-зоны для отдыха.

По словам организаторов, посетители смогут бесплатно ездить между центральными частями Запорожья и Хортицей с помощью автобусов, которые будут курсировать по графику.

Все конструкции, которые будут использоваться во время фестиваля - временные сооружения, рассказали организаторы мероприятия.

"Всю территорию фестиваля уберем, будет работать профессиональная клининговая компания. Уверяем, что площадка после нас останется чистой и аккуратной", - добавил Андрей Журавель.

Восстановление острова Хортица включили в "Большую реставрацию" - инициативу в рамках программы президента "Большая стройка".

Партнером проекта по восстановлению острова выступает компания "Метинвест".