Фестиваль ZOUND у 2021 році вперше відбудеться на острові Хортиця

"Вперше фестиваль відбувся у Запоріжжі у 2019 році. Цього року ми знову хочемо провести справжній європейський фестиваль ZOUND 2021. Ми змінили формат. Якщо два роки тому це був захід більш електронної музики, то цього року фестиваль буде мультижанровий. Хортицю, як місце проведення фестивалю, ми вибрали не випадково. Зараз йде відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику та залучення молоді", - сказав представник Fishcanfly Володимир Бригинець.

Фестиваль буде умовно поділений на дві сцени. На денній сцені виступлять представники рок, хіп-хоп, етно стилів, на нічній - представники жанру електронної музики. Серед заявлених учасників: Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC.

"Наступного тижня ми проанонсуємо нічну сцену. Будуть артисти з Німеччини, Італії, українські та зокрема запорізькі виконавці", - заявив організатор фестивалю Андрій Журавель.

Під час фестивалю на острові також будуть діяти зони активного відпочинку. Як запевнили організатори, відвідувачі зможуть брати участь у командних іграх та змаганнях, а також користуватися луна-парком із атракціонами.

На території фестивалю працюватиме великий фуд-корт. Також будуть організовані лаунж-зони для відпочинку.

За словами організаторів, відвідувачі зможуть безкоштовно їздити між центральними частинами Запоріжжя та Хортицею за допомогою автобусів, які курсуватимуть за графіком.

Усі конструкції, які будуть використовуватися під час фестивалю - тимчасової споруди, розповіли організатори заходу.

"Всю територію фестивалю приберемо, буде працювати професійна клінінгова компанія. Запевняємо, що майданчик після нас залишиться чистим і акуратним", - додав Андрій Журавель.

Відновлення острова Хортиця включили до "Великої реставрації" - ініціативи у межах програми президента "Велике будівництво".

Партнером проекту з відновлення об’єкті острова виступає компанія "Метінвест".