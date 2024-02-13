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Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне показала цікаві образи до Дня всіх закоханих (фото, відео)

Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне - популярна фешн-блогерка, яка має мільйонну аудиторію, напередодні Дня всіх закоханих, вирішила показати, які образи можна одягнути для романтичного вечора.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль інфлюенсерки.

Леоні Ганне показала образи до Дня Святого Валентина

У День всіх закоханих кожна жінка бажає виглядати по-особливому, але заради цього варто постаратися, вибрати образ, зробити гарний макіяж, манікюр та перебувати у романтичному настрої. 

Для дівчини, День Святого Валентина - це ніби свято, коли її чоловік щиро та романтично демонструє свої почуття, дарує квіти, подарунки, робить сюрпризи та може цілком організувати свято. 

Тобто, організацію найчастіше лежить на чоловікові, а от від жінки потрібна краса та настрій. А наш настрій створює наш зовнішній вигляд. Фешн-інфлюєнсерка Леоні Ганне вирішила показати, які образи можуть бути доречними у романтичний вечір. 

Ганне у своєму відео приміряла 5 нарядів, які здатні підкорити будь-якого чоловіка, всі ці образи складаються з гарних суконь. 

Перша сукня Леоні є досить простою, але яскравою, вона має сірий колір та вся вкрита блискітками. Цей легкий образ дівчина доповнила чорними рукавичками та червоною сумкою у вигляді серця. 

Скриншот

Другий образ блогерки є більш романтичним та ніжним - це довга біла сукня з бантом, яка доповнена білою сумкою та масивними сережками. 

Скриншоти

Ніжно-рожева сукня з пір’ям стала третьою у домашньому показі Леоні до Дня всіх закоханих. Цей образ вона доповнила масивними сережками у вигляді серця, розкішними туфлями на підборах, які блищать та червоною помадою. 

Скриншот

Четвертий образ Ганне - це довга сукня шоколадного кольору, яка вкрита паєтками та тримається на тоненьких бретелях. Цю сукню супроводжують чорні рукавички, чорна сумка та бордові босоніжки з пір’ям. 

Скриншот

І останнім образом інфлюенсерки стала коротка червона сукня зі сміливими вирізами та трояндами, яка доповнена чорною сумкою у вигляді серця. 

Скриншот

Всі ці образи є досить відвертими та цікавими й підходять до святкування у ресторані або вдома.

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