Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

В Італії в моторошній ДТП загинула українська модель і діджей з Косова. Авто, яке потрапило в аварію, було зі швейцарськими номерами.
Про трагедію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Blick.
Аварія сталася в неділю, 31 березня на трасі в напрямку Мілана. За повідомленнями ЗМІ, що автомобіль Ferrari GT C4, в якому перебував 40-річний діджей з Косова Хісні Кестай (Dj Style Q), їхав зі швидкістю 200 кілометрів на годину.
Dj Style Q (фото: facebook.com/deejaystyleq)
На жаль, водій авто не впорався з керуванням та машина врізалася у паркан, її розірвало навпіл, після чого вона загорілася.
В автомобілі також була жінка, але її особа спочатку не була відома.
Швейцарське видання Blick вже згодом повідомило, що другою жертвою стала українська модель.
У своєму профілі в Instagram українка ділилася багатьма фотографіями зі Швейцарії.
Які стосунки були у неї із 40-річним одруженим діджеєм наразі, невідомо. До трагічного випадку музикант виступав у суботу ввечері в нічному клубі в кантоні Уолліс. Потім разом з українською моделлю він виїхав до Італії.
В результаті аварії Ferrari розірвало навпіл (фото: blick.ch)
Брат загиблого чоловіка підтвердив його особистість. За його словами загиблий був люблячою та чуйною людиною...
За інформацією видання Corriere della Sera, українську модель, яка загинула в автокатастрофі, звали Анна Краєвська. Дівчина народилася в Одесі.
Ганна Краєвська загинула в автокатастрофі в Італії (фото: Instagram / Anna Kraievska)
Судячи з профілю у соцмережі, останнім часом вона жила в Швейцарії, багато подорожувала, бо на світлинах різні країни - Франція, Італія...
Ганна Краєвська загинула в автокатастрофі в Італії (фото: Instagram / Anna Kraievska)
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