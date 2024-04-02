ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей

Вівторок 02 квітня 2024 04:37
UA EN RU
У Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сильні вітри на півдні Польщі у понеділок повалили дерева, в результаті чого загинули троє дорослих і двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Речник пожежників регіону сказав, що дві жінки та 6-річна дитина загинули у місті Рабка-Здруй.

Крім того, одна жінка загинула, коли дерево впало на її автомобіль у місті Закопане біля підніжжя Татр. Інше дерево в тому ж місті вбило дитину.

Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку.

Нагадаємо, 26 березня в Одесі негода повалила дерева. На деяких вулицях сталися підтоплення, що ускладнило рух для автомобілів.

У Києві 29 березня після сильного дощу і граду "запалало" небо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав Негода Польща
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ