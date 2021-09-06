Фермери розвіяли паніку з приводу дефіциту картоплі в Україні: якими будуть ціни

Дефіциту картоплі взимку в Україні не буде, як це прогнозували раніше.

Нагадаємо, що раніше експерти говорили, що нинішня картопля виросла невеликою – до 30 міліметрів у діаметрі. Картоплю такого розміру зазвичай передають на крохмаль, згодовують худобі або залишають для посадки на наступний рік. Але це виявилося далеко від істини.

"Хоча і були не сильно сприятливі умови, але те, що чую і у нас по області, і по Україні, картопля повинна бути. Не проблема - виростити, проблема - реалізувати і за якою ціною. Тому що зараз заготівельні ціни на картоплю - дуже низькі", - повідомив Кузьмич.

Експерт нагадав, що в картопляному краї овоч завжди коштує недорого. А коли ще на нього урожай - тим більше.

Скільки буде коштувати картопля

Андрій Кузьмич повідомив, що в цьому сезоні ціна овоча прогнозується близько 10 гривень за кілограм.

Користь картоплі

Включаючи картоплю у свій раціон, можна збагатити його калієм, фосфором, магнієм і кальцієм. Крім того, в картоплі є важливі мікроелементи (залізо, марганець, мідь, цинк) і вітаміни. Але не слід забувати про те, що користь можна отримати тільки з правильно приготованої картоплі. Не варто її смажити, краще запікати.