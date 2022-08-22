Фермеры назвали сорта картофеля для рекордного урожая: запомните эти названия

Фермеры поделились результатами "эксперимента", начатого весной этого года. Речь идет о количестве собранного картофеля разных сортов.
Об этом рассказали в Facebook-посте сообщества "Агрико Украина".
Фермеры высадили картофель на огромной площади 74 га. Оказалось, что лучший результат дал сорт "Ривьера".
Картофель этого сорта, посаженный 31 мая, дал 50 тонн на гектар. В среднем - 10 клубней под кустом.
Сорт Ривьера дал высокую урожайность (фото: facebook.com/AgricoUkraine)
А вот Ривьера, посаженная 4-5 июня показала чуть худший результат - 34 тонн/га, 7 клубней под кустом.
"Даже несмотря на поздние сроки посадки (конец мая - начало июля) и влияние различных негативных факторов - потенциал сортов ну очень высокий", - отметили аграрии.
Другие сорта тоже неплохо себя показали:
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