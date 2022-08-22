Фермери назвали сорти картоплі для рекордного урожаю: запам'ятайте ці назви

Фермери поділилися результатами "експерименту", початого навесні цього року. Йдеться про кількість зібраної картоплі різних сортів.

Про це розповіли у Facebook-дописі спільноти "Агріко Україна".

Інші сорти теж непогано себе показали:

"Навіть незважаючи на пізні терміни посадки (кінець травня-початок липня) та вплив різноманітних негативних факторів - потенціал сортів ну дуже високий", - зазначили аграрії.

А от Рів'єра, посаджена 4-5 червня показала трохи гірший результат - 34 тонн/га, 7 бульб під кущем.

Картопля цього сорту, посаджена 31 травня, дала 50 тонн на гектар. В середньому - 10 бульб під кущем.

Фермери висадили картоплю на величезній площі - 74 га. Виявилося, що найкращий результат дав сорт "Рів'єра".

Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.

Також повідомлялося, які рослини допомагають у захисті від хвороб і шкідників.