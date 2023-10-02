Феномен популярності Вєрки Сердючки. Чому всі в захваті від найзірковішої провідниці

В чому полягає феномен популярності Вєрки Сердючки

Сценічний образ Андрія Данилка Вєрка Сердючка не має жодних аналогів ні в Україні, ні за її межами. Хоча копіювати надпопулярного артиста намагалися сотні пародистів в усіх куточках світу. Та жодному не вдалося втілити його образ настільки ідеально, щоб це було схоже на оригінал.

Оскільки Данилко має низку особливостей у втіленні свого образу, то й скопіювати його якісно неможливо.

Річ в тому, що за словами доктора філософії кафедри слов’янських мов і літератур Гарвардського університету Ярослави Стріхи, образ Вєрки Сердючки - це явний приклад відмови від вибору між "або-або" та мисленням в термінах "і-і".

В чому полягає феномен популярності Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка своїм образом розмиває гендерну опозицію, оскільки це чоловік, який все життя втілює образ жінки. Також Сердючка відмовляється вибирати між мовами, вона говорить українською та суржиком. Сердючка відмовляється обирати політичну лояльність, що також є особливістю її образу.

Можна сказати, що феномен популярності Андрія Данилка - це непокірність. Він не йде у прямі конфлікти, але йде проти правил. І сам образ, який він втілює, а це образ жінки - демонструє ці особливості дуже яскраво.

Як Андрій Данилко святкує ювілей

Сьогодні Андрію виповнилось 50 років, але свій ювілей він не робить гучним святом для, оскільки на це є вагомі причини. Проте він збере коло близьких для себе людей і проведе з ними час.

Також артист неодмінно загадає найзаповітніше бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт: щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.