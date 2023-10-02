Феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой звездной проводницы

В чем заключается феномен популярности Верки Сердючки

Сценический образ Андрея Данилко Верка Сердючка не имеет никаких аналогов ни в Украине, ни за ее пределами. Хотя копировать сверхпопулярного артиста пытались сотни пародистов во всех уголках мира. Но ни одному не удалось воплотить его образ настолько идеально, чтобы это походило на оригинал.

Поскольку Данилко имеет ряд особенностей в воплощении своего образа, то скопировать его качественно невозможно.

Дело в том, что по словам доктора философии кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Ярославы Стрихи, образ Верки Сердючки - это явный пример отказа от выбора между "или-или" и мышлением в терминах "и-и".

В чем состоит феномен популярности Верки Сердючки (фото: instagram/v_serduchka)

Верка Сердючка своим образом размывает гендерную оппозицию, поскольку это мужчина, всю жизнь олицетворяющий образ женщины. Также Сердючка отказывается выбирать между языками, она говорит на украинском и на суржике. Сердючка отказывается выбирать политическую лояльность, что также является особенностью ее образа.

Можно сказать, что феномен популярности Андрея Данилко - это непокорность. Он не идет в прямые конфликты, но идет против правил. И сам образ, который он олицетворяет, а это образ женщины - демонстрирует эти особенности очень ярко.

Как Андрей Данилко празднует юбилей

Сегодня Андрею исполнилось 50 лет, но свой юбилей он не делает громким праздником, поскольку на это есть веские причины. Однако он соберет круг близких себе людей и проведет с ними время.

Также артист непременно загадает заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт: чтобы закончилась война и все украинцы наконец-то вернулись домой.