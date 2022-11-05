Феєрія смаку: три рецепти ідеального сніданку на вихідні

Кожну господиню мучить питання, що приготувати на сніданок, аби родина була задоволена й сита. Особливо хочеться порадувати рідних смачними стравами на вихідних, проте серед безлічі рецептів важко вибрати найкращі.
Як швидко й смачно приготувати сніданок на вихідних, розповідаємо у матеріалі Styler.
Звична нам яєчня набуває нового смаку, якщо її приготувати за французьким рецептом. Разом зі скоринками ароматного хліба вона стає більше схожою на бутерброд.
Інгредієнти:
Як приготувати:
Якщо звичайні млинці уже набридли, посмажте американські, що більш відомі під назвою панкейки. Приготування займе не більше 20 хв.
Інгредієнти:
Як приготувати:
Для одного панкейка вилийте на пательню 2 столові ложки тіста. Коли з’являться бульбашки, переверніть млинець необхідно. На другій стороні він смажиться швидше, тому стежте, аби не пригорів.
Солоні сирники точно здивують вас смаком. Усі складники страви прості й доступні.
Інгредієнти:
Як приготувати:
Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом курячих ніжок на сковороді, смак яких зводить розуму.
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