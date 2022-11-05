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Феєрія смаку: три рецепти ідеального сніданку на вихідні

Надійні рецепти для швидких сніданків (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Кожну господиню мучить питання, що приготувати на сніданок, аби родина була задоволена й сита. Особливо хочеться порадувати рідних смачними стравами на вихідних, проте серед безлічі рецептів важко вибрати найкращі.

Як швидко й смачно приготувати сніданок на вихідних, розповідаємо у матеріалі Styler.

Яєчня по-французьки в хлібі

Звична нам яєчня набуває нового смаку, якщо її приготувати за французьким рецептом. Разом зі скоринками ароматного хліба вона стає більше схожою на бутерброд.

Інгредієнти:

  • 2 курячих яйця
  • 2 скибочки хліба
  • трохи зелені
  • дрібка солі
  • 20 г масла.

За бажанням страву можна прикрасити зеленню, овочами чи грибами (Фото: freepik.com)

Як приготувати:

  1. Виріжте м'якуш зі скибочок хліба.
  2. Розтопіть масло на сковороді, обсмажте на ньому хліб з двох сторін.
  3. Розбийте яйця у виїмку в хлібі. Посоліть й смажте до готовності.

Американські млинці

Якщо звичайні млинці уже набридли, посмажте американські, що більш відомі під назвою панкейки. Приготування займе не більше 20 хв.

Інгредієнти:

  • 250 мл молока
  • 3 ст. ложки олії або 40 гр. розтопленого масла
  • 1 яйце
  • 4 ст.л. цукру
  • 1 ч.л. розпушувача
  • 1/4 ч.л. солі
  • 170 гр борошна

Страву притрушують цукровою пудрою (Фото: freepik.com)

Як приготувати:

  1. Збийте міксером або вінчиком молоко, яйця і цукор. Додайте масло, воно повинно бути трохи тепле.
  2. Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Тоді просійте в молочно-яєчну суміш.
  3. Добре перемішайте, маса повинна бути однорідною.
  4. Розігрійте пательню, нічим не змащуючи.

Для одного панкейка вилийте на пательню 2 столові ложки тіста. Коли з’являться бульбашки, переверніть млинець необхідно. На другій стороні він смажиться швидше, тому стежте, аби не пригорів.

Солоні сирники з зеленню і манкою

Солоні сирники точно здивують вас смаком. Усі складники страви прості й доступні.

Інгредієнти:

  • Сир - 500 г.
  • Яйця - 2 шт.
  • Манна крупа - 2 ст. л.
  • Пшеничне борошно - 2 ст. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Кріп - 30 г
  • Петрушка - 30 г
  • Олія для смаження.

Солоні сирники готують із манки (Фото: freepik.com)

Як приготувати:

  1. У мисці збийте яйця віночком до появи піни.
  2. Вилийте яйця в сир.
  3. Додайте до сиру борошно, сіль і манну крупу, перемішайте до однорідності.
  4. Зелень помийте, подрібніть і вмішайте в тісто.
  5. Сформуйте сирники й обваляйте в борошні.
  6. На сковороді розігрійте олію і обсмажте сирники з двох сторін до золотистої скоринки.

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом курячих ніжок на сковороді, смак яких зводить розуму.

Читайте також, як приготувати смачний яблучний пиріг на кефірі.

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