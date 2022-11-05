Феєрія смаку: три рецепти ідеального сніданку на вихідні

Яєчня по-французьки в хлібі

Звична нам яєчня набуває нового смаку, якщо її приготувати за французьким рецептом. Разом зі скоринками ароматного хліба вона стає більше схожою на бутерброд.

Інгредієнти:

2 курячих яйця

2 скибочки хліба

трохи зелені

дрібка солі

20 г масла.

За бажанням страву можна прикрасити зеленню, овочами чи грибами (Фото: freepik.com)

Як приготувати:

Виріжте м'якуш зі скибочок хліба. Розтопіть масло на сковороді, обсмажте на ньому хліб з двох сторін. Розбийте яйця у виїмку в хлібі. Посоліть й смажте до готовності.

Американські млинці

Якщо звичайні млинці уже набридли, посмажте американські, що більш відомі під назвою панкейки. Приготування займе не більше 20 хв.

Інгредієнти:

250 мл молока

3 ст. ложки олії або 40 гр. розтопленого масла

1 яйце

4 ст.л. цукру

1 ч.л. розпушувача

1/4 ч.л. солі

170 гр борошна

Страву притрушують цукровою пудрою (Фото: freepik.com)

Як приготувати:

Збийте міксером або вінчиком молоко, яйця і цукор. Додайте масло, воно повинно бути трохи тепле. Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Тоді просійте в молочно-яєчну суміш. Добре перемішайте, маса повинна бути однорідною. Розігрійте пательню, нічим не змащуючи.

Для одного панкейка вилийте на пательню 2 столові ложки тіста. Коли з’являться бульбашки, переверніть млинець необхідно. На другій стороні він смажиться швидше, тому стежте, аби не пригорів.

Солоні сирники з зеленню і манкою

Солоні сирники точно здивують вас смаком. Усі складники страви прості й доступні.

Інгредієнти:

Сир - 500 г.

Яйця - 2 шт.

Манна крупа - 2 ст. л.

Пшеничне борошно - 2 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Кріп - 30 г

Петрушка - 30 г

Олія для смаження.

Солоні сирники готують із манки (Фото: freepik.com)

Як приготувати: