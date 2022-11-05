Феерия вкуса: три рецепта идеального завтрака на выходные

Каждую хозяйку мучает вопрос, что приготовить на завтрак, чтобы семья была довольна и сыта. Особо хочется порадовать родных вкусными блюдами на выходных, однако среди множества рецептов трудно выбрать самые лучшие.
Как быстро и вкусно приготовить завтрак в выходные, рассказываем в материале Styler.
Привычная нам яичница приобретает новый вкус, если ее приготовить по французскому рецепту. Вместе с корочками ароматного хлеба она становится больше похожа на бутерброд.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Если обычные блины уже надоели, пожарьте американские, более известные под названием панкейки. Приготовление займет не больше 20 мин.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Для одного панкейка вылейте на сковороду две столовые ложки теста. Когда появятся пузырьки, переверните блинчик необходимо. На другой стороне он жарит быстрее, поэтому следите, чтобы не пригорел.
Соленые сырники точно удивят вас вкусом. Все составляющие блюда просты и доступны.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Напомним, ранее мы делились рецептом куриных ножек на сковороде, вкус которых сводит ума .
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