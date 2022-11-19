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Феєричний медовий смак: готуємо мочені яблука за класичним рецептом

Як приготувати мочені яблука за класичним рецептом (Фото: facebook.com/igor.melika)
Автор: Styler

Мочені яблука - чудовий варіант корисної заготовки на зиму. За класичним рецептом приготування плоди набувають яскраво вираженого медового смаку, разом із цим вони не є надто солодкими.

Перевіреним рецептом мочених яблук ділимось у матеріалі Styler.

Класичний рецепт мочених яблук

Класичний рецепт мочених яблук перевірений не одним поколінням українців. Особливо популярним він став у радянські часи, коли господиням доводилось шукати бюджетні варіанти страв.

Перевагою цього рецепту, окрім яскравого смаку, є ще й доволі простий спосіб приготування. З ним мочені яблука з легкістю вдасться у кожної господині.

Інгредієнти:

  • яблука - 1-1,5 кг
  • вода - 1,5 л
  • сіль - 1 ст. л
  • цукор - 3 ст. л
  • мед - 1 ст. л

Як приготувати

Спочатку помийте трилітрову банку і складіть у неї чисті яблука середнього розміру.

У банку з яблуками влийте холодну воду, щоб визначити, яку точну кількість рідини потрібно для маринаду. Тоді злийте воду у посудину, в якій готуватимете заливку.

Додайте до цього об’єму ще 100-200 мл. У процесі бродіння в яблука доведеться доливати маринад.

Далі додайте у воду одну столову ложку солі і три столові ложки з гіркою цукру. Перемішайте, щоб цукор злегка розчинився.

У маринад додайте мед. Ретельно перемішайте (цукор, сіль та мед мають розчинитися у воді).

Залийте маринадом яблука у банці. Рідина має покрити фрукти.

Накривайте банку марлею, складеною в декілька шарів.

Залиште яблука на тиждень за кімнатної температури, потім перенесіть у холодне місце на місяць.

І смакуйте!

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