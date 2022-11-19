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Феерический медовый вкус: готовим моченые яблоки по классическому рецепту

Как приготовить моченые яблоки по классическому рецепту (Фото: facebook.com/igor.melika)
Автор: Styler

Моченые яблоки - отличный вариант полезной заготовки на зиму. По классическому рецепту приготовление плоды приобретают ярко выраженный медовый вкус, вместе с этим они не слишком сладки.

Проверенным рецептом моченых яблок делимся в материале Styler.

Классический рецепт моченых яблок

Классический рецепт моченых яблок проверен не одним поколением украинцев. Особенно популярен он стал в советское время, когда хозяйкам приходилось искать бюджетные варианты блюд.

Преимуществом этого рецепта, кроме яркого вкуса, является довольно простой способ приготовления. С ним моченые яблоки с легкостью удастся у каждой хозяйки.

Ингредиенты:

  • яблоки - 1-1,5 кг
  • вода - 1,5 л
  • соль - 1 ст. л
  • сахар - 3 ст. л
  • мед - 1 ст. л

Как приготовить

Вымойте трехлитровую банку и сложите в нее чистые яблоки среднего размера.

В банку с яблоками влейте холодную воду, чтобы определить, какое точное количество жидкости нужно маринаду. Тогда слейте воду в сосуд, в котором будете готовить заливку.

Прибавьте к этому объему еще 100-200 мл. В процессе брожения в яблоки придется доливать маринад.

Добавьте в воду одну столовую ложку соли и три столовых ложки с горкой сахара. Перемешайте, чтобы сахар слегка растворился.

В маринад добавьте мед. Тщательно перемешайте - сахар, соль и мед должны раствориться в воде.

Залейте маринадом яблоки в банке. Жидкость должна покрыть фрукты.

Накрывайте банку марлей, сложенной в несколько слоев.

Оставьте яблоки на неделю при комнатной температуре, затем перенесите в холодное место на месяц.

Приятного аппетита!

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Напомним, раньше мы делились тремя рецептами идеального завтрака на выходные.

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