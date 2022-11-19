Феерический медовый вкус: готовим моченые яблоки по классическому рецепту

Классический рецепт моченых яблок

Классический рецепт моченых яблок проверен не одним поколением украинцев. Особенно популярен он стал в советское время, когда хозяйкам приходилось искать бюджетные варианты блюд.

Преимуществом этого рецепта, кроме яркого вкуса, является довольно простой способ приготовления. С ним моченые яблоки с легкостью удастся у каждой хозяйки.

Ингредиенты:

яблоки - 1-1,5 кг

вода - 1,5 л

соль - 1 ст. л

сахар - 3 ст. л

мед - 1 ст. л

Как приготовить

Вымойте трехлитровую банку и сложите в нее чистые яблоки среднего размера.

В банку с яблоками влейте холодную воду, чтобы определить, какое точное количество жидкости нужно маринаду. Тогда слейте воду в сосуд, в котором будете готовить заливку.

Прибавьте к этому объему еще 100-200 мл. В процессе брожения в яблоки придется доливать маринад.

Добавьте в воду одну столовую ложку соли и три столовых ложки с горкой сахара. Перемешайте, чтобы сахар слегка растворился.

В маринад добавьте мед. Тщательно перемешайте - сахар, соль и мед должны раствориться в воде.

Залейте маринадом яблоки в банке. Жидкость должна покрыть фрукты.

Накрывайте банку марлей, сложенной в несколько слоев.

Оставьте яблоки на неделю при комнатной температуре, затем перенесите в холодное место на месяц.

Приятного аппетита!