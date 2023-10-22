ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Файні наші казаки": Жадан показал новое общее фото с Залужным

Воскресенье 22 октября 2023 15:15
UA EN RU
"Файні наші казаки": Жадан показал новое общее фото с Залужным Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Иванна Пашкевич

Писатель и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан заинтриговал поклонников новым совместным фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В сети гадают, по какому поводу собрались "две глыбы".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Жадан встретился с Залужным

На фото, опубликованном Жаданом, он стоит, обнявшись с Залужным.

"Всем привет", - лаконично подписал публикацию артист.

&quot;Файні наші казаки&quot;: Жадан показал новое общее фото с Залужным

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

К слову, это не в первый раз, когда писатель выкладывает фото с главнокомандующим ВСУ. Он уже это делал в начале сентября во время презентации книги "Скрипниківка".

&quot;Файні наші казаки&quot;: Жадан показал новое общее фото с Залужным

Сергей Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали мужчин комплиментами, а также предположили, что от их кумиров стоит ждать чего-нибудь крутого.

  • Бог ЗСУ і Жадан
  • Це фото дарує впевненість
  • Крутизна цього фото зашкалює
  • Дві Глиби!
  • Цікаво, що ви обговорюєте?
  • Які гарні парубки
  • Цим фото можна лікувати
  • Файні наші козаки

Напомним, недавно Сергей Жадан выпустил вместе с Кристиной Соловой клип, снятый в храме. После этого Львовская церковь потребовала удалить его.

Позже к исполнителям обратился Святой Отец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный Сергей Жадан