Файне Мiсто: 7 причин посетить легендарный фестиваль

25 июля в Тернополе стартует один из самых масштабных украинских музыкальных фестивалей - "Файне Мiсто". Мы разобрались, почему вам просто необходимо там быть.

Мощные хэдлайнеры

Популярность швейцарской группе Kadebostany принес трек "Castle In The Show", их хиты рвут мировые чарты, а после того, как их кавер на Beyonce прозвучал в "50 оттенках серого" - их настигла просто мировая популярность. Они миксуют разнообразные музыкальные направления и раскачивают публику с первых минут. Любите музыку потяжелее? Не пропустите Powerwolf - этой весной немецкая пауэр-метал группа с легкостью собрала в Киеве трехтысячную площадку и порвала публику в клочья. Шведы Arch Enemy едут со своей новой вокалисткой, с которой они еще не были в Украине ранее.

Фото с фестиваля "Файне Місто"

Разноплановые украинские исполнители

В свое время "Файне Мiсто" задумывался, как фестиваль в поддержку украинской рок-музыки. Фестиваль давно вышел за эти рамки, сейчас здесь можно встретить украинские группы самых разных направлений. Это и одни из самых популярных украинских альтернативных групп The HARDKISS и O.Torvald. "Старички" Flit, прилетевшие на фест специально из Америки, и Qarpa во главе с фронтвумен, певицей и писательницей Иреной Карпой, что давно уже обитает с семьей в Париже. Рокеры DETACH, Epolets и Фiолет. Звезды интернета и короли рэпа - Курган и Агрегат. Просто сумасшедшие ХЗВ, на которых год назад подавал в суд мэр Ивано-Франковска. И много-много других! В общем, изучайте лайн-ап и находите себе музыку по духу!

Фото с фестиваля "Файне Місто"

Станьте гражданином другой страны...

Вот уже второй год каждый из посетителей фестиваля получает фестивальный паспорт и становится гражданином "Файного Міста". У фестиваля есть свои правила, своя конституция, своя инфраструктура, в которой каждый год появляются новые локации. Все жители ФМ называют себя "файнi люди", проводят парады, празднуют день города и танцуют на карнавале. Организаторы фестиваля говорят, что приложили все усилия, чтобы создать атмосферу несуществующего города, который по своему духу будет чем-то похож на Берлин - такой же свободный и сумасшедший! Идеальный способ по-настоящему выпасть из реальности!

Фото с фестиваля "Файне Місто"

...И даже заключите брак!

На фестивале есть свой пастор, которого знают и обожают все постоянные посетители! Он с радостью поможет вам заключить брак - и с вашей настоящей второй половинкой, и с новым знакомым, с которым вы подружились в очереди за пивом. В зависимости от ваших целей и планов!

Фото с фестиваля "Файне Місто"

Не музыкой единой

На фестивале очень много вкусной еды и алкоголя, а также разнообразные спортивные развлечения, чтобы потом не так мучила совесть за потребление вышеперечисленного. Можно поиграть в футбол, баскетбол, поплавать в бассейне. Послушать, как поэты читают стихи. В фестивальном паспорте перечислен весь список развлечений на всей территории фестиваля. Внимательно изучив его, не пропустите ничего интересного!

Фото с фестиваля "Файне Місто"

Увидеть Тернополь и выжить

Никогда не были в Тернополе? Самое время увидеть воочию один из самых красивых исторических городов Украины и его лучшие места. Прямо на территории фестиваля можешь заказать экскурсии в замки, пещеры или подземелья.

Фото с фестиваля "Файне Місто"

Отличный Интернет

Можно сколь угодно врать друг другу, что отпуск - он же для отдыха от всего, и от мобильной связи в первую очередь. Но современному человеку отсутствие Интернета гораздо чаще приносит дискомфорт, чем радость. Вместо наслаждаться отдыхом, люди лезут на крыши, стены и деревья, чтобы зайти в Facebook. Организаторы обещают отличное покрытие 4G.

Фото с фестиваля "Файне Місто"