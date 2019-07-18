Файне Місто: 7 причин відвідати легендарний фестиваль

25 липня в Тернополі стартує один з наймасштабніших українських музичних фестивалів - "Файне Місто". Ми розібралися, чому вам просто необхідно там бути.

Потужні хедлайнери

Популярність швейцарській групі Kadebostany приніс трек "Castle In The Show", їх хіти рвуть світові чарти, а після того, як їх кавер на Beyonce пролунав у "50 відтінків сірого" - їх наздогнала просто світова популярність. Вони міксують різноманітні музичні напрями і розгойдують публіку з перших хвилин. Любите музику поважче? Не пропустіть Powerwolf - цієї весни німецька пауер-метал група з легкістю зібрала в Києві тритисячний майданчик і порвала публіку на шматки. Шведи Arch Enemy їдуть зі своєю новою вокалісткою, з якою вони ще не були в Україні раніше.

Фото з фестивалю "Файне Місто"

Різнопланові українські виконавці

У свій час "Файне Місто" замислювався, як фестиваль на підтримку української рок-музики. Фестиваль давно вийшов за ці рамки, зараз тут можна зустріти українські гурти різних напрямків. Це одні з найпопулярніших українських альтернативних гуртів The HARDKISS та O.Torvald. Flit, що прилетіли на фест спеціально з Америки, і Qarpa на чолі з фронтвумен, співачкою і письменницею Іреною Карпою, що давно вже живе з сім'єю в Парижі. Рокери DETACH, Epolets і Фіолету. Зірки інтернету і королі репу - Курган і Агрегат. Просто божевільні ХЗВ, на яких рік тому подавав в суд мер Івано-Франківська. І багато-багато інших! Загалом, вивчайте лайн-ап і знаходите собі музику по духу!

Фото з фестивалю "Файне Місто"

Стати громадянином іншої країни...

Ось уже другий рік кожен з відвідувачів фестивалю отримує фестивальний паспорт і стає громадянином "Файного Міста". У фестивалю є свої правила, своя конституція, своя інфраструктура, в якій кожен рік з'являються нові локації. Всі жителі ФМ називають себе "файні люди", проводять паради, святкують день міста і танцюють на карнавалі. Організатори фестивалю кажуть, що доклали всі зусилля, щоб створити атмосферу неіснуючого міста, який за своїм духом буде чимось схожий на Берлін - такий же вільний і божевільний! Ідеальний спосіб по-справжньому випасти з реальності!

Фото з фестивалю "Файне Місто"

...І навіть взяти шлюб!

На фестивалі є свій пастор, якого знають і обожнюють всі постійні відвідувачі! Він з радістю допоможе вам укласти шлюб - і з вашою справжньою другою половинкою, і з новим знайомим, з яким ви подружилися в черзі за пивом. В залежності від ваших цілей і планів!

Фото з фестивалю "Файне Місто"

Не музикою єдиною

На фестивалі дуже багато смачної їжі та алкоголю, а також різноманітні спортивні розваги, щоб потім не так мучила совість за споживання вищепереліченого. Можна пограти у футбол, баскетбол, поплавати в басейні. Послухати, як поети читають вірші. У фестивальному паспорті перераховано весь список розваг на всій території фестивалю. Уважно вивчивши його, не пропустіть нічого цікавого!

Фото з фестивалю "Файне Місто"

Побачити Тернопіль і вижити

Ніколи не були в Тернополі? Саме час побачити на власні очі одне з найкрасивіших історичних міст України і його кращі місця. Прямо на території фестивалю можеш замовити екскурсії в замки, печери та підземелля.

Фото з фестивалю "Файне Місто"

Відмінний Інтернет

Можна скільки завгодно брехати один одному, що відпустка - вона ж для відпочинку від усього, і від мобільного зв'язку в першу чергу. Але сучасній людині відсутність Інтернету набагато частіше приносить дискомфорт, ніж радість. Замість насолоджуватися відпочинком, люди лізуть на дахи, стіни й дерева, щоб зайти в Facebook. Організатори обіцяють відмінне покриття 4G.

Фото з фестивалю "Файне Місто"