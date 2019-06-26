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Фаворитка королевы: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность


Елизавета II оказала Кейт Миддлтон очередной знак благосклонности

Кейт Миддлтон стала новым покровителем Королевского фотографического общества. Эту должность ей благосклонно уступила королева Великобритании Елизавета II, в очередной раз продемонстрировав привязанность к супруге своего внука Уильяма. Герцогиня Кембриджская незамедлительно присоединилась к школьникам на семинаре по фотографии в Лондоне, передает Daily Mail

37-летняя Кейт давно увлекается фотографированием, что является ее хобби. Так, например, значительное количество официальных портретов своих детей герцогиня сделала сама.

Елизавета II была патроном общества (основанного в 1853 году) в течение 67 лет, сколько находится на престоле. 

Кейт Миддлтон и Елизавета II (Фото: GettyImages)

Кстати, Королевское фотографическое общество является благотворительной организацией, что также не чуждо Миддлтон. В рамках своей деятельности герцогиня будет помогать развитию фотоискусства среди молодежи.

Кейт пришла к своим новым "воспитанникам" в спортивном платье с принтом пейсли в зеленых и коричневых тонах с плавными рукавами и многоуровневым низом - это тренд нынешнего сезона. 

Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщалось ранее, Елизавета II решила самостоятельно контролировать жизнь Меган Маркл и принца Гарри, поскольку порой герцоги Сассекские бывают крайне непредсказуемы, чего королева Великобритании хочет избежать. 

Также мы писали о том, что недавно Меган Маркл и принц Гарри окончательно разошлись с принцем Уильям и Кейт Миддлтон в работе Королевского благотворительного фонда. 

Напомним, на днях Елизавета II оказалась в неловкой ситуации. Спускаясь по лестнице из ложи с ней произошел неприятный инцидент - из-за сильного ветра чужой длинный черный шарф хлестнул королеву прямо по лицу

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