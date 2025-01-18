Фаворити Нацвідбору затизерили конкурсну пісню і вразили фанів: "Серденько завмерло!"

Конкурсна пісня Ziferblat отримала назву "Bird of Pray". Гурт вже потрапив в 10-ку фіналістів Нацвідбору, а тому вже скоро покаже повну версію треку.

А зараз вони затизерили 10-секундний фрагмент пісні та кліпу. Вже зрозуміло, що трек буде чуттєвим та атмосферним. Відомо, що режисером кліпу виступив Ілля Дуцик.

"У тизері - стильна естетика та лаконічність, яка нагадує перегортання сторінок глянцевого журналу. Це ще один доказ того, як фірмово і сучасно може звучати нова хвиля української поп-музики", - описали відео в команді гурту.

Реакція мережі

Під відео вже з`явилося чимало коментарів. Фани гурту та Євробачення чекають на повну версію та навіть почали пророкувати музикантам перемогу. Користувачі пишуть: