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Фавориты Нацотбора затизерили конкурсную песню и поразили фанов: "Сердечко замерло!"

Группа Ziferblat (фото предоставлено командой музыкантов)
Автор: Полина Иваненко

Группа Ziferblat, музыкантов которой считали фаворитами прошлогоднего Нацотбора, показала тизер конкурсной песни. Именно с ней артисты хотят представлять нашу страну на Евровидении-2025.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким был тизер и как на него отреагировали еврофаны.

Конкурсная песня Ziferblat получила название "Bird of Pray". Группа уже попала в 10-ку финалистов Нацотбора, а потому уже скоро покажет полную версию трека.

А сейчас они затизерили 10-секундный фрагмент песни и клипа. Уже понятно, что трек будет чувственным и атмосферным. Известно, что режиссером клипа выступил Илья Дуцик.

"В тизере - стильная эстетика и лаконичность, которая напоминает перелистывание страниц глянцевого журнала. Это еще одно доказательство того, как фирменно и современно может звучать новая волна украинской поп-музыки", - описали видео в команде группы.

 

Реакция сети

Под видео уже появилось немало комментариев. Фаны группы и Евровидения ждут полную версию и даже начали предсказывать музыкантам победу. Пользователи пишут:

  • "Сердце замерло!"
  • "Пахнет победой"
  • "Останавливайте отбор, мы нашли победителей"
  • "Только услышала первые ноты, а уже начинает мурашки по коже. Буду болеть за вас на нынешнем Нацотборе"
  • "Ты что, какой крутяк! Ваши песни касаются самых глубоких струн души".
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