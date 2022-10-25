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Фатальні помилки в стосунках, через які від вас одразу втікають

Фото: Як одразу зіпсувати стосунки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви раз за разом натрапляєте на невдачі, починаючи нові стосунки, варто поміркувати, що ж йде не так. Може, ви робите фатальні помилки, через які від вас усі втікають?

Антипоради щодо початку стосунків дала психолог Тетяна Хміль у спільноті українських психологів в Instagram.

  • Не прояснюй ваш статус

Ти ж точно знаєш, що ви зустрічаєтесь, значіть він (вона) в курсі.

  • Поспішай

Ви зустрічаєтесь вже 4 з половиною дні ? Саме час знайомитися із батьками і планувати бюджет на весілля.

  • Якомога більше "прикрашай"

Бо спочатку треба звикнути один до одного, і вже потім ти скажеш, що насправді ненавидиш готувати.

  • Мовчи про своє незадоволення

Кого це взагалі цікавить? Головне, щоб партнер (партнерка) були задоволені!

  • Обговорюй ваші стосунки зі всіма навколо, але не з партнером

А як інакше ти будеш знати, як правильно їх будувати?

  • Зі старту змушуй ревнувати і провокуй

Бо інакше він (вона) не буде тебе цінувати. Хай знає, що ти цікавий іншим, нервує і ще більше закохується.

  • Завжди поступайся і будь зручним (зручною)

Неможливо інакше показати партнеру (партнерці), що ти справді зацікавлений (зацікавлена) у стосунках.

  • Довіряй, але перевіряй його (її) телефон

Можливо, він (вона) ще не видалив (видалила) Тіндер і має на стороні запасний варіант?

Також читайте про тривожні дзвіночки, через які ваші стосунки приречені на нещасливий кінець.

Крім того психологи розповіли про трюк, як зрозуміти, що ви комусь подобаєтеся.

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