Фатальні помилки в стосунках, через які від вас одразу втікають

Не прояснюй ваш статус

Ти ж точно знаєш, що ви зустрічаєтесь, значіть він (вона) в курсі.

Поспішай

Ви зустрічаєтесь вже 4 з половиною дні ? Саме час знайомитися із батьками і планувати бюджет на весілля.

Якомога більше "прикрашай"

Бо спочатку треба звикнути один до одного, і вже потім ти скажеш, що насправді ненавидиш готувати.

Мовчи про своє незадоволення

Кого це взагалі цікавить? Головне, щоб партнер (партнерка) були задоволені!

Обговорюй ваші стосунки зі всіма навколо, але не з партнером

А як інакше ти будеш знати, як правильно їх будувати?

Зі старту змушуй ревнувати і провокуй

Бо інакше він (вона) не буде тебе цінувати. Хай знає, що ти цікавий іншим, нервує і ще більше закохується.

Завжди поступайся і будь зручним (зручною)

Неможливо інакше показати партнеру (партнерці), що ти справді зацікавлений (зацікавлена) у стосунках.

Довіряй, але перевіряй його (її) телефон

Можливо, він (вона) ще не видалив (видалила) Тіндер і має на стороні запасний варіант?