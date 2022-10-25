Фатальні помилки в стосунках, через які від вас одразу втікають

Якщо ви раз за разом натрапляєте на невдачі, починаючи нові стосунки, варто поміркувати, що ж йде не так. Може, ви робите фатальні помилки, через які від вас усі втікають?
Антипоради щодо початку стосунків дала психолог Тетяна Хміль у спільноті українських психологів в Instagram.
Ти ж точно знаєш, що ви зустрічаєтесь, значіть він (вона) в курсі.
Ви зустрічаєтесь вже 4 з половиною дні ? Саме час знайомитися із батьками і планувати бюджет на весілля.
Бо спочатку треба звикнути один до одного, і вже потім ти скажеш, що насправді ненавидиш готувати.
Кого це взагалі цікавить? Головне, щоб партнер (партнерка) були задоволені!
А як інакше ти будеш знати, як правильно їх будувати?
Бо інакше він (вона) не буде тебе цінувати. Хай знає, що ти цікавий іншим, нервує і ще більше закохується.
Неможливо інакше показати партнеру (партнерці), що ти справді зацікавлений (зацікавлена) у стосунках.
Можливо, він (вона) ще не видалив (видалила) Тіндер і має на стороні запасний варіант?
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