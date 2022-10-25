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Роковые ошибки в отношениях, из-за которых от вас сразу убегают

Фото: Как сразу испортить отношения (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы то и дело наталкиваетесь на неудачи, начиная новые отношения, стоит подумать, что же идет не так. Может, вы совершаете роковые ошибки, из-за которых от вас все убегают?

Антисоветы для начала отношений дала психолог Татьяна Хмиль в сообществе украинских психологов в Instagram.

  • Не проясняй ваш статус

Ты точно знаешь, что вы встречаетесь, значит он (она) в курсе.

  • Спеши

Вы встречаетесь уже 4 с половиной дня? Самое время знакомиться с родителями и планировать бюджет на свадьбу.

  • Как можно больше "украшай"

Потому что сначала надо привыкнуть друг к другу, и уже потом ты скажешь, что действительно ненавидишь готовить.

  • Молчи о своем недовольстве

Кого это вообще интересует? Главное, чтобы партнер (партнерша) были довольны!

  • Обсуждай ваши отношения со всеми вокруг, но не с партнером

А как по-другому ты будешь знать, как правильно их строить?

  • Со старта заставляй ревновать и провоцируй

Иначе он (она) не будет тебя ценить. Пусть знает, что ты интересен другим, нервничает и еще больше влюбляется.

  • Всегда уступай и будь удобным (удобной)

Невозможно иначе показать партнеру, что ты действительно заинтересован (заинтересована) в отношениях.

  • Доверяй, но проверяй его (ее) телефон

Возможно, он (она) еще не удалил (удалила) Тиндер и имеет на стороне запасной вариант?

Также читайте о тревожных звоночках, из-за которых ваши отношения обречены на несчастливый финал.

Кроме того психологи рассказали о трюке, как понять, что вы кому-то нравитесь.

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