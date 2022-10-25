Роковые ошибки в отношениях, из-за которых от вас сразу убегают

Если вы то и дело наталкиваетесь на неудачи, начиная новые отношения, стоит подумать, что же идет не так. Может, вы совершаете роковые ошибки, из-за которых от вас все убегают?
Антисоветы для начала отношений дала психолог Татьяна Хмиль в сообществе украинских психологов в Instagram.
Ты точно знаешь, что вы встречаетесь, значит он (она) в курсе.
Вы встречаетесь уже 4 с половиной дня? Самое время знакомиться с родителями и планировать бюджет на свадьбу.
Потому что сначала надо привыкнуть друг к другу, и уже потом ты скажешь, что действительно ненавидишь готовить.
Кого это вообще интересует? Главное, чтобы партнер (партнерша) были довольны!
А как по-другому ты будешь знать, как правильно их строить?
Иначе он (она) не будет тебя ценить. Пусть знает, что ты интересен другим, нервничает и еще больше влюбляется.
Невозможно иначе показать партнеру, что ты действительно заинтересован (заинтересована) в отношениях.
Возможно, он (она) еще не удалил (удалила) Тиндер и имеет на стороне запасной вариант?
Также читайте о тревожных звоночках, из-за которых ваши отношения обречены на несчастливый финал.
Кроме того психологи рассказали о трюке, как понять, что вы кому-то нравитесь.