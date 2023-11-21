ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту

Вівторок 21 листопада 2023 12:30
UA EN RU
Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)
Автор: Іванна Пашкевич

Померла жінка, яка отримала серйозні травми під час концерту британського співака Роббі Вільямса у Сіднеї минулого тижня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Guardian.

Ще одна смерть на концерті

Представник медичного закладу Святого Вінсента у Сіднеї підтвердив, що 70-річна жінка пішла з життя у понеділок після нещасного випадку, що стався у четвер увечері на стадіоні Allianz у Мур-парку.

Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Постраждалу доставили у лікарню у критичному стані, де її ввели у штучну кому.

Нагадаємо, під час концерту Роббі Вільямса одна з його фанаток захотіла наблизитися до сцени, зробивши спробу перелізти через сидіння.

У певний момент вона втратила рівновагу і впала з шести рядів крісел. Після інциденту до неї прибігли медичні фахівці, надавши першу допомогу.

Потім було викликано швидку, яка доправила постраждалу до лікарні.

Організатори заходу повідомили, що персонал майданчика і випадковий медпрацівник, який також був присутній на концерті в якості глядача, допомогли жінці.

Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Згодом стало відомо, що у неї були травми обличчя та голови. Лікарі боролися за життя 70-річної прихильниці артиста кілька днів, однак від отриманих травм вона померла.

Зазначається, що представники виконавця поки не відреагували на подію.

Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Нагадаємо, нещодавно подібна трагедія сталася і на концерті відомої американської співачки Тейлор Свіфт.

Також ми розповідали, що Джастін Тімберлейк має намір подати до суду на Брітні Спірс.

Читайте РБК-Україна в Google News
співаки концерти звезды шоу-бизнеса