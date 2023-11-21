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Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта

Вторник 21 ноября 2023 12:30
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Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла женщина, которая получила серьезные травмы во время концерта британского певца Робби Уильямса в Сиднее на прошлой неделе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Guardian.

Еще одна смерть на концерте

Представитель медицинского учреждения Святого Винсента в Сиднее подтвердил, что 70-летняя женщина ушла из жизни в понедельник после несчастного случая, произошедшего в четверг вечером на стадионе Allianz в Мур-парке.

Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, где ее ввели в искусственную кому.

Напомним, во время концерта Робби Уильямса одна из его фанаток захотела приблизиться к сцене, сделав попытку перелезть через сиденье.

В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с шести рядов кресел. После инцидента к ней прибежали медицинские специалисты, оказав первую помощь.

Затем была вызвана скорая, которая доставила пострадавшую в больницу.

Организаторы мероприятия сообщили, что персонал площадки и случайный медработник, также присутствовавший на концерте в качестве зрителя, помогли женщине.

Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Впоследствии стало известно, что у нее были травмы лица и головы. Врачи боролись за жизнь 70-летней поклонницы артиста несколько дней, однако от полученных травм она скончалась.

Отмечается, что представители исполнителя пока не отреагировали на событие.

Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Напомним, недавно подобная трагедия произошла и на концерте известной американской певицы Тейлор Свифт.

Также мы рассказывали, что Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс.

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