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У Фастові знайшли 8-річного учня, який через двійки у школі не прийшов додому

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Фастів, Середа 08 вересня 2021 09:20
У Фастові знайшли 8-річного учня, який через двійки у школі не прийшов додому У Фастові школяр вирішив не приходити додому через оцінки в школі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Фастові поліцейські розшукали дитину, яка через оцінки вирішила не повертатися додому і викинула щоденник.

Про це повідомляє на сторінці в Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Пішов зі школи через оцінки

8-річний учень отримав у школі дві двійки й дуже засмутився через це. Близько 12 дня 7 вересня він покинув навчальний заклад, але додому вирішив не повертатися. Також у розпачі хлопчик викинув свій щоденник.

Звичайно, батьки, коли син не повернувся додому, занепокоїлися і подзвонили в поліцію. Мобільного телефону у дитини з собою не було, а батьки сповістили правоохоронців тільки через 5 годин після зникнення неповнолітнього. Буквально за кілька годин поліції вдалося знайти хлопчика і його щасливо повернули в сім'ю.

Такий випадок у Фастові не перший

Також цього дня у Фастові зникла і 14-річна Ганна. Вона посварилася з матір'ю і вирішила піти з дому. Її теж розшукали поліцейські і повернули в сім'ю.

У правоохоронних органах закликають насамперед батьків і вчителів бути уважними до проблем дітей і уникати ситуацій, коли вони змушені тікати, або шукати вихід зі складних ситуацій поодинці.

У Фастові знайшли 8-річного учня, який через двійки у школі не прийшов додому

Як ми раніше писали, під Запоріжжям дитини в школі кілька років "труїв" вчитель.

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