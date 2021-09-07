В Фастове беременную женщину спасали с помощью вертолета прямо со стадиона

Скриншот (facebook.com/Привіт из Фастова 2.0)

Что же произошло?

По словам медицинского директора с детства и родовспоможения Фастовской центральной районной больницы Юлии Казаковой, 7 сентября аэромобильная бригада экстренной медицинской помощи осуществляла перевозку местной жительницы, которая должна рожать.

"Сегодня санавиация (экстренная медицинская помощь) транспортировала больную из реанимационного отделения КНП ФМР "Фастовской ЦРБ" в Киевскую областную больницу, поскольку транспортировка реанимобилем несла угрозу жизни пациентки", - рассказала Юлия и пожелала здоровья женщине и ее будущему ребенку.

Заметим, что в Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу только в апреле 2021 года. Тогда 78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов.

С тех пор подобная практика время от времени применяется врачами в нашей стране. Особенно, когда речь идет о немедленном сохранении жизни человека.

Ранее чиновники МВД обещали, что такая быстрая эвакуация пациентов из отдаленных мест в больницы (в случае необходимости) введут по всей стране до 2023 года.

Вертолет медицинской эвакуации (фото: mvs.gov.ua)