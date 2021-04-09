В Украине заработало аэромедицинское пространство. Во Львовской области эвакуировали первую пациентку
Сегодня в Украине заработало аэромедицинское пространство. Вертолет ГСЧС доставил в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова пациентку из города Турка.
Пациентке 79 лет, у нее подозрение на острый мозговой инсульт, сейчас с ней работают медики в больнице Львова.
"Это первая транспортировка пациента в пределах пилота по аэромедицинской эвакуации... Для нас это большая победа, ведь это еще один большой шаг к быстрому и качественному спасению жизни", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.
Он добавил, что в настоящее время пилотный проект запущен в Киевской и Львовской областях.
Проект с аэромедицинской эвакуации начался 1 апреля. Перевозки воздушным транспортом пациентов предусмотрены, в частности, в случаях, если наземным транспортом они затруднены по объективным причинам или это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья или осложнения дальнейшего течения болезни пациента вследствие задержки госпитализации.
РБК-Украина писало, что 1 апреля во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.
Напомним, в начале февраля в МВД анонсировали, что запускают два масштабных проекта - аэромедицинскую эвакуацию и реформирования гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.