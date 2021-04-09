В Украине заработало аэромедицинское пространство. Во Львовской области эвакуировали первую пациентку

Сегодня в Украине заработало аэромедицинское пространство . Вертолет ГСЧС доставил в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова пациентку из города Турка.

Пациентке 79 лет, у нее подозрение на острый мозговой инсульт, сейчас с ней работают медики в больнице Львова.

"Это первая транспортировка пациента в пределах пилота по аэромедицинской эвакуации... Для нас это большая победа, ведь это еще один большой шаг к быстрому и качественному спасению жизни", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что в настоящее время пилотный проект запущен в Киевской и Львовской областях.



Проект с аэромедицинской эвакуации начался 1 апреля. Перевозки воздушным транспортом пациентов предусмотрены, в частности, в случаях, если наземным транспортом они затруднены по объективным причинам или это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья или осложнения дальнейшего течения болезни пациента вследствие задержки госпитализации.