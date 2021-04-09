ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине заработало аэромедицинское пространство. Во Львовской области эвакуировали первую пациентку

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 20:37
В Украине заработало аэромедицинское пространство. Во Львовской области эвакуировали первую пациентку Фото: аеромедична эвакуация заработала в Украине (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине заработало аэромедицинское пространство. Вертолет ГСЧС доставил в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова пациентку из города Турка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Пациентке 79 лет, у нее подозрение на острый мозговой инсульт, сейчас с ней работают медики в больнице Львова.

"Это первая транспортировка пациента в пределах пилота по аэромедицинской эвакуации... Для нас это большая победа, ведь это еще один большой шаг к быстрому и качественному спасению жизни", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что в настоящее время пилотный проект запущен в Киевской и Львовской областях.

Проект с аэромедицинской эвакуации начался 1 апреля. Перевозки воздушным транспортом пациентов предусмотрены, в частности, в случаях, если наземным транспортом они затруднены по объективным причинам или это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья или осложнения дальнейшего течения болезни пациента вследствие задержки госпитализации.

РБК-Украина писало, что 1 апреля во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Напомним, в начале февраля в МВД анонсировали, что запускают два масштабных проекта - аэромедицинскую эвакуацию и реформирования гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество эвакуация медицина ГСЧС
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине