У Фастові вагітну жінку рятували вертольотом прямо зі стадіону

Скриншот (facebook.com/Привіт з Фастова 2.0)

Що ж сталося?

За словами медичного директора з дитинства і пологової допомоги Фастівської центральної районної лікарні Юлії Казакової, 7 вересня аеромобільна бригада екстренної медичної допомоги здійснювала перевезення місцевої мешканки, яка має народжувати.

"Сьогодні санавіація (екстрена медична допомога) транспортували хвору з реанімаційного відділення КНП ФМР "Фастівської ЦРЛ" до Київської обласної лікарні, оскільки транспортування реанімобілем несло загрозу життю пацієнтки", - розповіла Юлія і побажала здоров'я жінці та її майбутній дитині.

Зауважимо, що в Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні лише у квітні 2021 року. Тоді 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушенням мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів.

Відтоді подібна практика час від часу застосовується лікарями в нашій країні. Особливо, коли мова йде про негайне збереження життя людини.

Раніше чиновники МВС обіцяли, що таке швидке евакуювання пацієнтів із віддалених місць у лікарні (у разі потреби) запровадять по всій країні до 2023 року.

Вертоліт медичної евакуації (фото: mvs.gov.ua)