Фасон, тканина й довжина: стилістка пояснила, як правильно вибрати атласну спідницю (фото)

Як вибрати атласну спідницю

"Підступний екземпляр вашого гардероба, який прикидається невинним янголятком, а на ділі може перетворити образ на бозна-що. І це я про всім знайомі та улюблені атласні спідниці", - каже стилістка.

Вона ділиться інструкцією, як правильно вибрати атласну спідницю, яка точно стане гарною базою вашого гардероба.

Тканина та шви

"Це перше, на що ми звертаємо увагу. Тканина не має просвічувати, не повинно крізь неї бути видно мереживо вашої білизни чи рельєф шкіри. Чим цупкіша тканина, тим краще. Також звертайте увагу на шви. Вони не повинні морщитися чи збиратись хвилями. Це означає, що тканина затонка", - пояснює Шевченко.

Шви на спідниці мають бути рівними (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Довжина спідниці

"Якщо вже хочеться міні, то на долоню вище коліна. В зону коліна не заходимо. Найактуальніші зараз спідниці максі, десь в зоні кісточки на нозі. Але пасують вони панянкам вище 165-168 см зросту. Якщо ви пані мініатюрна, тоді ваша довжина міді", - каже стиліст.

Найактуальніша довжина - максі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Колір

"Якщо ви легко комбінуєте кольори між собою, то колір спідниці може бути будь-яким. Але, якщо ви тільки починаєте формувати власний гардероб, найкраще обрати універсальні кольори: чорний, бежевий, синій, приглушені відтінки коричневого", - говорить Шевченко.

Принт

Стилістка наголошує, що не обов’язково обирати лише однотонні спідниці. Принтовані дадуть дуже гарний акцент. Вона радить вибирати принти середнього розміру, з відстанню між деталями. До того ж такі візерунки ще й гарно замаскують животик.

Принт має бути середнього розміру (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фасон та крій

"Є кілька актуальних варіантів. Прямий, трапецієподібний, рибка та балон або тюльпани. Спідниці-балони зараз в тренді, але це не база і ви повинні це розуміти. Мій ідеальний вибір - це скроєна по косій з мінімальною кількістю складок. Такі зазвичай сідають найліпше по фігурі", - каже Шевченко.

Якщо подобається "рибка" - беріть її довшою, а кльош повинен починатись від коліна. Прямі спідниці найбільше підійдуть жінкам із типом фігури "яблуко".

Зараз у моді кілька є трендових варіантів спідниць (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фактура

"Поверхня спідниці може бути дуже різною. Матовою, напівматовою або дуже блискучою. Блиск - це більш вечірні варіанти, а на кожен день я б брала напівматову", - зазначає Шевченко.

Об’єм

"Слідкуйте за тим як спідниця сідає в зоні паху. Є складки, натягнулась? Значить мала. То ж ось формула ідеально спіднички, що прослужить вам базою кілька років: цупка тканина, довжина нижче широкої частини ікри, вільна, скорена по косій", - каже стиліст.