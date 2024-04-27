Фасон, ткань и длина: стилистка объяснила, как правильно выбрать атласную юбку (фото)

Как выбрать атласную юбку

"Коварный экземпляр вашего гардероба, который притворяется невинным ангелочком, а на деле может превратить образ в бог знает что. И это я обо всем знакомые и любимые атласные юбки", - говорит стилистка.

Она делится инструкцией, как правильно выбрать атласную юбку, которая точно станет хорошей базой вашего гардероба.

Ткань и швы

"Это первое, на что мы обращаем внимание. Ткань не должна просвечивать, сквозь нее не должно быть видно кружево вашего белья или рельеф кожи. Чем плотнее ткань, тем лучше. Также обращайте внимание на швы. Они не должны морщиться или собираться волнами. Это значит, что ткань тонкая", - объясняет Шевченко.

Швы на юбке должны быть ровными (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Длина юбки

Если уж хочется мини, то на ладонь выше колена. В зону колена не заходим. Самые актуальные сейчас юбки макси, где-то в зоне косточки на ноге. Но подходят они барышням выше 165-168 см роста. Если вы дама миниатюрная, тогда ваша длина меди", - говорит стилист.

Самая актуальная длина - макси (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Цвет

"Если вы легко комбинируете цвета между собой, то цвет юбки может быть любым. Но, если вы только начинаете формировать собственный гардероб, лучше выбрать универсальные цвета: черный, бежевый, синий, приглушенные оттенки коричневого", - говорит Шевченко.

Принт

Стилистка подчеркивает, что не обязательно выбирать только однотонные юбки. Принтованные дадут очень хороший акцент. Она рекомендует выбирать принты среднего размера, с расстоянием меж деталями. К тому же такие узоры еще и хорошо замаскируют животик.

Принт должен быть среднего размера (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фасон и крой

Есть несколько актуальных вариантов. Прямой, трапециевидный, рыбка и баллон или тюльпаны. Юбки-баллоны сейчас в тренде, но это не база и вы должны это понимать. Мой идеальный выбор - это покроена по косой с минимальным количеством складок. Такие обычно садятся лучше всего по фигуре", - говорит Шевченко.

Если нравится "рыбка" - берите ее длиннее, а клеш должен начинаться от колена. Прямые юбки больше всего подойдут женщинам с типом фигуры "яблоко".

Сейчас в моде несколько трендовых вариантов юбок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фактура

"Поверхность юбки может быть очень разной. Матовой, полуматовой или очень блестящей. Блеск - это более вечерние варианты, а на каждый день я бы брала полуматовую", - отмечает Шевченко.

Объем

"Следите за тем как юбка садится в зоне паха. Есть складки, натянулась? Значит мала. Так вот формула идеально юбочки, которая прослужит вам базой несколько лет: плотная ткань, длина ниже широкой части икры, свободная, покроена по косой", - говорит стилист.