"Фашизм так і приходить". Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою

Хливнюк пригадав, як послав Урганта

За словами артиста, інцидент стався ще до 2014 року. Тоді він їздив з гастролями до Росії.

Якось його запросили на шоу Івана Урганта, щоб презентувати композицію "Маленька дитина".

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Однак виявилося, що в РФ були проти, щоб виконувалася україномовна пісня. Саме тому Хливнюка почали вмовляти заспівати російськомовний трек.

Українець відмовився це робити, і просто послав шоумена та продюсерів проєкту.

"Ми припинили їздити від 2014 року, але вже десь від 2012-го ми вже почали чути в залах: "Пой по-русски". Тобто до того все йшло, вони готувалися: і телек, і радіо. А 2013 року, не буду брехати, не пам'ятаю, під час Майдану чи до, мене уже Ургант просив співати російською. Це була презентація пісні "Дитина" на "Первом канале". Спочатку режисери, а потім Ургант просили мене вже українською не співати, тому що у них там "ата-та" за це. На що вони були послані", - пригадав Андрій Хливнюк.

Також він додав, що Ургант продовжив його особисто вмовляти, але свою думку музикант змінювати не збирався.

Іван Ургант (фото: instagram.com/urgantcom)

"Просили заспівати російськомовний хіт. Ургант казав: "Андрюхо, приїзди до мене до Венеції, будемо пити вино, давай зараз не будемо про це", - сказав артист.

"Фашизм взагалі отак і приходить. Через трошки, помаленьку, через незручно, а потім починають вбивати людей. Докрутили гайки до крові", - прокоментував виконавець.