"Він виявився нормальним": Андрій Хливнюк відверто розповів, з ким із росіян спілкується з передової

Співак Андрій Хливнюк зізнався, що спілкується з росіянами на передовій. До того ж він досі підтримує зв'язок із російським артистом, який, на його думку, "виявився нормальним".

Андрій Хливнюк відверто поділився, що на передовій час від часу спілкується із росіянами, які підтримують Україну. Артист каже, що вони заздалегідь очікують негативної реакції від нього.

"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіронічна і нормальна", - поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк на передовій (фото: instagram.com/andriihorolski)

Лідер гурту "Бумбокс" також розповів, що ніхто із його знайомих і друзів з Росії жодного разу мне написав йому після 24 лютого. Однак з деким Андрій все-таки підтримує зв'язок досі.

"Я продовжую товаришувати з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п*здець. Всі збожеволіли. Треба бігти й збирати гроші на те, щоб допомогти вам", - розповів Хливнюк.

Російський репер MC Noize не підтримав воєнні дії Росії проти України та виїхав за кордон. Він почав збирати кошти на допомогу українським військовим під час своїх концертів і відверто критикувати режим Путіна. Через це співака визнали "іноагентом".

Російський репер MC Noize (фото: instagram.com/noizemc)

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Андрій Хливнюк долучився до ЗСУ та відкрив свій благодійний фонд. А саме 24 лютого відео, де він на Софійській площі в Києві виконує "Червону калину" миттєво розлетілося соціальними мережами.