Фаршировані печериці з сиром: неймовірна страва з простими інгредієнтами

Такі ситні гриби як печериці можна смажити або запікати різноманітними методами, вони можуть бути гарніром або ж окремою стравою.
Про те, як готувати фаршировані печериці з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами страв "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Печериці помийте, підсушіть на рушнику та виріжте ніжки грибів так, щоб шапочки грибів стали "тарілочками". Ніжки не викидайте, вони треба для начинки. Наріжте їх на невеликі шматочки та пересипте в окрему миску.
Розігрійте пательню з рослинним маслом. Цибулю помийте, наріжте дрібними кубиками, пересипте до нагрітої пательні та злегка присмажте. Додайте нарізані ніжки грибів, сіль та перець, перемішайте та обсмажте до золотистої скоринки. Рідина з грибів має повністю випаруватися.
Обсмажте цибулю з грибами до рум'яної скоринки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Перекладіть фарш до миски та додайте засмажку, ретельно перемішайте інгредієнти.
Начиніть грибні шапочки фаршем та викладіть у змащену олією скляну або керамічну форму для запікання.
Начиніть шапочки печериць фаршем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Розігрійте духовку до 180 градусів та помістіть в неї гриби на 20 хвилин. Поки печериці готуються, натріть сир. Запечені гриби притрусіть сиром та помістіть в духовку на декілька хвилин, щоб сир розплавився.
Готові фаршировані печериці можна притрусити зеленню або зеленою цибулею.
До речі, нещодавно ми розповідали, як готувати пундики зі шкварками.
А також писали про те, як готувати шухнудлі з м'ясом і картоплею.