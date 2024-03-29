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Фаршировані печериці з сиром: неймовірна страва з простими інгредієнтами

Фаршировані печериці з сиром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Такі ситні гриби як печериці можна смажити або запікати різноманітними методами, вони можуть бути гарніром або ж окремою стравою.

Про те, як готувати фаршировані печериці з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами страв "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що треба для фаршированих печериць

  • Печериці (середнього або великого розміру) - 15 шт.
  • Фарш - 200 г
  • Сир - 70 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Олія - 3-4 ст. л.
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Спеції - до смаку
  • Зелена цибуля - до смаку

Як готувати фаршировані печериці з сиром

Печериці помийте, підсушіть на рушнику та виріжте ніжки грибів так, щоб шапочки грибів стали "тарілочками". Ніжки не викидайте, вони треба для начинки. Наріжте їх на невеликі шматочки та пересипте в окрему миску.

Розігрійте пательню з рослинним маслом. Цибулю помийте, наріжте дрібними кубиками, пересипте до нагрітої пательні та злегка присмажте. Додайте нарізані ніжки грибів, сіль та перець, перемішайте та обсмажте до золотистої скоринки. Рідина з грибів має повністю випаруватися.

Обсмажте цибулю з грибами до рум'яної скоринки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Перекладіть фарш до миски та додайте засмажку, ретельно перемішайте інгредієнти.

Начиніть грибні шапочки фаршем та викладіть у змащену олією скляну або керамічну форму для запікання.

Начиніть шапочки печериць фаршем  (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розігрійте духовку до 180 градусів та помістіть в неї гриби на 20 хвилин. Поки печериці готуються, натріть сир. Запечені гриби притрусіть сиром та помістіть в духовку на декілька хвилин, щоб сир розплавився.

Готові фаршировані печериці можна притрусити зеленню або зеленою цибулею.

 

До речі, нещодавно ми розповідали, як готувати пундики зі шкварками.

А також писали про те, як готувати шухнудлі з м'ясом і картоплею.

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печериціРецепти