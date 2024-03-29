RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами

Фаршированные шампиньоны с сыром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие сытные грибы как шампиньоны можно жарить или запекать разнообразными методами, они могут быть гарниром или отдельным блюдом.

О том, как готовить фаршированные шампиньоны с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для фаршированных шампиньонов

  • Шампиньоны (среднего или большого размера) - 15 шт.
  • Фарш - 200 г
  • Сыр - 70 г
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 3-4 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Специи - по вкусу
  • Зеленый лук - по вкусу

Как готовить фаршированные шампиньоны с сыром

Шампиньоны помойте, подсушите на полотенце и вырежьте ножки грибов так, чтобы шапочки грибов стали "тарелочками". Ножки не выбрасывайте, они нужны для начинки. Нарежьте их на небольшие кусочки и пересыпьте в отдельную миску.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Лук помойте, нарежьте мелкими кубиками, пересыпьте в нагретую сковороду и слегка поджарьте. Добавьте нарезанные ножки грибов, соль и перец, перемешайте и обжарьте до золотистой корочки. Жидкость из грибов должна полностью испариться.

Обжарьте лук с грибами до румяной корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Переложите фарш в миску и добавьте зажарку, тщательно перемешайте ингредиенты.

Начините грибные шапочки фаршем и выложите в смазанную растительным маслом стеклянную или керамическую форму для запекания.

Начините шапочки шампиньонов фаршем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее грибы на 20 минут. Пока шампиньоны готовятся, натрите сыр. Запеченные грибы посыпьте сыром и поместите в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Готовые фаршированные шампиньоны можно посыпать зеленью или зеленым луком.

 

Кстати, недавно мы рассказывали, как готовить пундики со шкварками.

А также писали о том, как готовить шухнудли с мясом и картофелем.

Читайте РБК-Украина в Google News
печериціРецепты