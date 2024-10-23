Фармацевт назвала 3 харчові добавки, які не варто купувати

Багато добавок не забезпечують заявлених переваг і насправді можуть вплинути на здоров'я. Є 3 харчові добавки, які варто уникати купувати в аптеці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку фармацевта Аміни Хан.
дози важливих вітамінів в них часто надто низькі, щоб якось вплинути на організм.
Такий вітамін присутній в продуктах тваринного походження (печінка, масло та яйця) у формі ретинолу. В рослинній їжі у моркві, гарбузі, шпинаті та капусті.
Цілісне зерно, фундук, волоські горіхи, червоний перець, сардини і скумбрія є багатими джерелами вітаміну В6. Також він міститься в фруктових соках і сухофруктах.
Найкращими джерелами вітаміну С є різні види овочів і фруктів, а також фруктові соки та смузі. У соку обліпихи, перцю, чорної смородини і петрушки особливо високий вміст.
Жирна риба, така як лосось, оселедець і скумбрія, містять найбільше такого вітаміну. Також він присутній в печінці, яєчному жовтку і деяких їстівних грибах.
Цей вітамін міститься в оливковій олії або зародків пшениці. Також його багато в ягодах і горіхах (арахіс, мигдаль і фундук).
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