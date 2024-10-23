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Фармацевт назвала 3 харчові добавки, які не варто купувати

Які харчові добавки не варто купувати в аптеці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато добавок не забезпечують заявлених переваг і насправді можуть вплинути на здоров'я. Є 3 харчові добавки, які варто уникати купувати в аптеці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку фармацевта Аміни Хан.

Які вітаміни не купувати

дози важливих вітамінів в них часто надто низькі, щоб якось вплинути на організм.

Список продуктів, багатих на вітаміни

Вітамін А

Такий вітамін присутній в продуктах тваринного походження (печінка, масло та яйця) у формі ретинолу. В рослинній їжі  у моркві, гарбузі, шпинаті та капусті.

Вітамін В6

Цілісне зерно, фундук, волоські горіхи, червоний перець, сардини і скумбрія є багатими джерелами вітаміну В6. Також він міститься в фруктових соках і сухофруктах.

Вітамін С

Найкращими джерелами вітаміну С є різні види овочів і фруктів, а також фруктові соки та смузі. У соку обліпихи, перцю, чорної смородини і петрушки особливо високий вміст. 

Вітамін D

Жирна риба, така як лосось, оселедець і скумбрія, містять найбільше такого вітаміну. Також він присутній в печінці, яєчному жовтку і деяких їстівних грибах.

Вітамін Е

Цей вітамін міститься в оливковій олії або зародків пшениці. Також його багато в ягодах і горіхах (арахіс, мигдаль і фундук).

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