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Фармацевт назвала 3 пищевые добавки, которые не стоит покупать

Какие пищевые добавки не стоит покупать в аптеке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие добавки не обеспечивают заявленных преимуществ и действительно могут повлиять на здоровье. Есть 3 пищевые добавки, которые следует избегать покупать в аптеке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу фармацевта Амины Хан.

Какие витамины не покупать

ведь дозы важных витаминов у них часто слишком низкие, чтобы как-то повлиять на организм.

Список продуктов, богатых витаминами

Витамин А

Такой витамин находится в продуктах животного происхождения (печень, масло и яичка) в форме ретинола. В растительной пище в моркови, тыкве, шпинате и капусте.

Витамин В6

Цельное зерно, фундук, грецкие орехи, красный перец, сардины и скумбрия являются богатыми источниками витамина В6. Также он содержится во фруктовых соках и сухофруктах.

Витамин С

Лучшими источниками витамина С являются разные виды овощей и фруктов, а также фруктовые соки и смузи. У облепихового сока, перца, черной смородины и петрушки особенно высокое содержание.

Витамин D

Жирная рыба, такая как лосось, сельдь и скумбрия, содержат больше всего такого витамина. Также он присутствует в печени, яичном желтке и некоторых съедобных грибах.

Витамин Е

Этот витамин содержится в оливковом масле или зародыше пшеницы. Также его много в ягодах и орехах (арахис, миндаль и фундук).

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