Фармацевт назвала 3 пищевые добавки, которые не стоит покупать

Многие добавки не обеспечивают заявленных преимуществ и действительно могут повлиять на здоровье. Есть 3 пищевые добавки, которые следует избегать покупать в аптеке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу фармацевта Амины Хан.

Какие витамины не покупать

В первую очередь Хан рекомендует избегать всех "жевательных" витаминов, отметив, что они содержат много сахара.

"Поскольку вкус может быть привлекательным, то их можно легко переесть, что может привести к передозировке. Вместо этого выбирайте витамины без сахара в форме таблеток или капсул", - добавила она.

Далее фармацевт предлагает избегать общих поливитаминов, которые вряд ли смогут адекватно компенсировать недостатки.

"Некоторые дозы каждого питательного вещества настолько низки, что почти не влияют на вас. Кроме того, вам не нужны все витамины в поливитаминах" - отметила фармацевт.

Также Амина говорит, что не принимает витамины, которые якобы улучшают кожу, волосы и ногти. Она отметила, что они не решают проблемы, ведь дозы важных витаминов у них часто слишком низкие, чтобы как-то повлиять на организм.

Исследования показали, что здоровые люди вряд ли почувствуют изменения в волосах, коже и ногтях после приема витаминов, которые продаются для усиления этих свойств. К тому же они могут иметь серьезные побочные эффекты.

К примеру, продукты, содержащие высокие дозы биотина, могут вызвать путаницу, когда врачи проверяют работу сердца и щитовидной железы.

Врач Ребекка Хартман рассказала, что это также может привести к ложно низкому уровню тропонина, который является действительно важным сердечным тестом, используемым для определения сердечного приступа.

Список продуктов, богатых витаминами

Витамин А

Такой витамин находится в продуктах животного происхождения (печень, масло и яичка) в форме ретинола. В растительной пище в моркови, тыкве, шпинате и капусте.

Витамин В6

Цельное зерно, фундук, грецкие орехи, красный перец, сардины и скумбрия являются богатыми источниками витамина В6. Также он содержится во фруктовых соках и сухофруктах.

Витамин С

Лучшими источниками витамина С являются разные виды овощей и фруктов, а также фруктовые соки и смузи. У облепихового сока, перца, черной смородины и петрушки особенно высокое содержание.

Витамин D

Жирная рыба, такая как лосось, сельдь и скумбрия, содержат больше всего такого витамина. Также он присутствует в печени, яичном желтке и некоторых съедобных грибах.

Витамин Е

Этот витамин содержится в оливковом масле или зародыше пшеницы. Также его много в ягодах и орехах (арахис, миндаль и фундук).