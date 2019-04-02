Фарион разнесла Зеленского в прямом эфире: видео скандала

Кандидат в президенты Владимир Зеленский попал в языковой скандал
Владимир Зеленский нарвался на острую критику со стороны бывшего нардепа от ВО "Свобода" Ирины Фарион за то, что в видеообращении после первого тура президентских выборов 2019 на русском языке поблагодарил своих избирателей и команду. Поборница украинского языка, филолог на передаче "На межі вибору" прокомментировала его речь крайне эмоционально. Соответствующее видео опубликовал блогер Виталий Барабаненко в своем в Twitter.
Зеленский, в частности, в публичном обращении после голосования на выборах президента 31 марта поблагодарил своих сторонников и подписчиков.
"Я правда считаю, что у нас такая большая армия уникальных, потрясающих, креативных, офигенных, добрых и теплых людей... У нас первая победа", - сказал Зеленский.
Фарион возмутило то, что кандидат на пост главы государства в своем обращении не говорит на государственном языке - украинском. Она заявила, что не понимает его слов.
Фото: Ирина Фарион (скриншот с видео)
"А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand..." - вскипела она.
Также Фарион заявила, что "его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур!"
Бывший парламентарий подчеркнула, что в то время, когда на Донбассе украинские военные защищают страну от оккупантов, Зеленский "насилует язык на глазах у всей страны".
"Мы благодаря тем солдатам здесь сидим в зале, а оно блюет ко мне языком Путина. И это катастрофа!" - заявила Фарион.
Также она прокомментировала высокий электоральный результат Зеленского в первом туре выборов и негативно отозвалась о тех, кто за него голосовал.
"Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!" - резюмировала Фарион.
"Що воно верзло? Ви може перекласти? Я не розумію! Його треба за грати",- реакція Ірини Фаріон pic.twitter.com/IJl0cXo8aJ— Віталій Барабаненко (@baraban088) 1 апреля 2019 г.
Видео: twitter.com/baraban088
Пользователи сети отреагировали на гневные высказывания Фарион неоднозначно. Некоторые ухватились за ее эмоциональные слова в адрес сторонников Зеленского и попытались перекрутить фразу, вплоть до призыва к экстремизму. Но многие юзеры солидарны с тем, что кандидат в президенты Украины должен "по крайней мере на людях говорить на языке своей страны":
Как сообщалось, на выборах президента Украины по результатам подсчета 99% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский - за которого проголосовали 30,23% избирателей и Петр Порошенко - с поддержкой 15,92% избирателей.
Напомним, ранее Ирина Фарион ответила на обвинения журналиста Дмитрия Гордона, который назвал скандальную экс-нардепа агентом ФСБ. Причем сделала она это в очень грубой форме.