Фаріон рознесла Зеленського в прямому ефірі: відео скандалу

Кандидат в президенти Володимир Зеленський потрапив у мовний скандал
Володимир Зеленський нарвався на гостру критику з боку колишнього нардепа від ВО "Свобода" Ірини Фаріон за те, що у відеозверненні після першого туру президентських виборів 2019 російською мовою подякував своїм виборцям і команді. Поборниця української мови, філолог на передачі "На межі вибору" прокоментувала його мова вкрай емоційно. Відповідне відео опублікував блогер Віталій Барабаненко у своєму Twitter.
Зеленський, зокрема, у публічному зверненні після голосування на виборах президента 31 березня подякував своїх прихильників і передплатників.
"Я дійсно вважаю, що у нас така велика армія унікальних, приголомшливих, креативних, офігенних, добрих і теплих людей... У нас перша перемога", - сказав Зеленський.
Фаріон обурило те, що кандидат на пост глави держави у своєму зверненні не говорить державною мовою - українською. Вона заявила, що не розуміє його слів.
Фото: Ірина Фаріон (скріншот з відео)
"А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand..." - скипіла вона.
Також Фаріон заявила, що "його за грати треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру!"
Колишній парламентарій наголосила, що в той час, коли на Донбасі українські військові захищають країну від окупантів, Зеленський "ґвалтує мову на очах у всієї країни".
"Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!" - заявила Фаріон.
Також вона прокоментувала високий електоральний результат Зеленського в першому турі виборів і негативно відгукнулася про тих, хто за нього голосував.
"Це означає, що з тими 30% підтримки ми починаємо серйозну війну. І в цій війні ми повинні перемогти, вільні і самодостатні українці!" - резюмувала Фаріон.
"Що воно верзло? Ви може перекласти? Я не розумію! Його треба за грати",- реакція Ірини Фаріон pic.twitter.com/IJl0cXo8aJ— Віталій Барабаненко (@baraban088) 1 апреля 2019 г.
Відео: twitter.com/baraban088
Користувачі мережі відреагували на гнівні висловлювання Фаріон неоднозначно. Деякі вхопилися за її емоційні слова на адресу прихильників Зеленського і спробували перекрутити фразу, аж до заклику до екстремізму. Але багато юзерів солідарні з тим, що кандидат у президенти України має "принаймні на людях говорити мовою своєї країни":
Як повідомлялося, на виборах президента України за результатами підрахунку 99% протоколів, у другий тур виходять Володимир Зеленський - за якого проголосували 30,23% виборців і Петро Порошенко - з підтримкою 15,92% виборців.
Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон відповіла на звинувачення журналіста Дмитра Гордона, який назвав скандальний екс-нардепа агентом ФСБ. Причому зробила вона це в дуже грубій формі.