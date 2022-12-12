Фантастично смачно! Кулінар представив стародавній український рецепт смаженини

Смаженина з оселедцем належить до давніх українських страв. Вона дуже жирна та ситна.
Рецептом поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський в Instagram.
Візьміть добротний шматок м'яса, очистіть його від жил. Посипте сіллю та чорним перцем. Добре просочіть м'ясо спеціями. Розігрійте пательню, обсмажте на ній м'ясо до золотистої скоринки, воно має трохи стягнутися.
У цей час візьміть дві штуки філе оселедця. Трошки розмочіть у молоці білий хліб. Відправте в блендер оселедець, хліб та одне яйце, вершкове масло. Подрібніть так, щоб суміш була не рідка.
Зробіть на м'ясі розріз посередині, покладіть туди начинку з оселедця. Потім поставте м'ясо в духовку на 160 градусів приблизно на 50 хвилин. Подавати можна холодним та гарячим зі сметаною. Смачного!
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До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.