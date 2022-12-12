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Фантастически вкусно! Кулинар представил древний украинский рецепт смаженины

Фото: Рецепт смаженины с селедкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Смаженина с селедкой относится к древним украинским блюдам. Оно очень жирное и сытное.

Рецептом лакомства поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.

Для приготовления вам понадобится:

  • Биток свиной или телячий 1,2-1,4 кг
  • Соль и перец по вкусу
  • Селедка филе 2 шт
  • Черный белый хлеб или батон 120 г
  • Яйцо куриное 1 шт
  • Масло сливочное 50 г
  • Сметанный и зеленый лук для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите добротный кусок мяса, очистите его от жил. Посыпьте солью и черным перцем. Хорошо пропитайте мясо специями. Разогрейте сковородку, обжарьте на ней мясо до золотистой корочки, оно должно немного стянуться.

В это время возьмите две штуки филе сельди. Немного размочите в молоке белый хлеб. Отправьте в блендер сельдь, хлеб и одно яйцо, сливочное масло. Измельчите так, чтобы смесь была не жидкая.

Сделайте на мясе разрез посередине, положите туда начинку из сельди. Потом отправьте мясо в духовку на 160 градусов приблизительно на 50 минут. Подавать можно холодным и горячим со сметаной. Приятного аппетита!

Также читайте, как приготовить древнее украинское блюдо из свеклы.

Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.

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