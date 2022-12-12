Фантастически вкусно! Кулинар представил древний украинский рецепт смаженины

Смаженина с селедкой относится к древним украинским блюдам. Оно очень жирное и сытное.

Для приготовления вам понадобится:

Биток свиной или телячий 1,2-1,4 кг

Соль и перец по вкусу

Селедка филе 2 шт

Черный белый хлеб или батон 120 г

Яйцо куриное 1 шт

Масло сливочное 50 г

Сметанный и зеленый лук для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите добротный кусок мяса, очистите его от жил. Посыпьте солью и черным перцем. Хорошо пропитайте мясо специями. Разогрейте сковородку, обжарьте на ней мясо до золотистой корочки, оно должно немного стянуться.

В это время возьмите две штуки филе сельди. Немного размочите в молоке белый хлеб. Отправьте в блендер сельдь, хлеб и одно яйцо, сливочное масло. Измельчите так, чтобы смесь была не жидкая.

Сделайте на мясе разрез посередине, положите туда начинку из сельди. Потом отправьте мясо в духовку на 160 градусов приблизительно на 50 минут. Подавать можно холодным и горячим со сметаной. Приятного аппетита!