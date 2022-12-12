Фантастично смачно! Кулінар представив стародавній український рецепт смаженини

Смаженина з оселедцем належить до давніх українських страв. Вона дуже жирна та ситна.

Для приготування вам знадобиться:

Биток свинячий або телячий 1,2-1,4 кг

Сіль та перець за смаком

Оселедець філе 2 шт

Чорний білий хліб або батон 120 г

Яйце куряче 1 шт

Масло вершкове 50 г

Сметана та зелена цибуля для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть добротний шматок м'яса, очистіть його від жил. Посипте сіллю та чорним перцем. Добре просочіть м'ясо спеціями. Розігрійте пательню, обсмажте на ній м'ясо до золотистої скоринки, воно має трохи стягнутися.

У цей час візьміть дві штуки філе оселедця. Трошки розмочіть у молоці білий хліб. Відправте в блендер оселедець, хліб та одне яйце, вершкове масло. Подрібніть так, щоб суміш була не рідка.

Зробіть на м'ясі розріз посередині, покладіть туди начинку з оселедця. Потім поставте м'ясо в духовку на 160 градусів приблизно на 50 хвилин. Подавати можна холодним та гарячим зі сметаною. Смачного!