Фантастически вкусно! Кулинар представил древний украинский рецепт смаженины
Смаженина с селедкой относится к древним украинским блюдам. Оно очень жирное и сытное.
Рецептом лакомства поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.
Для приготовления вам понадобится:
- Биток свиной или телячий 1,2-1,4 кг
- Соль и перец по вкусу
- Селедка филе 2 шт
- Черный белый хлеб или батон 120 г
- Яйцо куриное 1 шт
- Масло сливочное 50 г
- Сметанный и зеленый лук для подачи.
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите добротный кусок мяса, очистите его от жил. Посыпьте солью и черным перцем. Хорошо пропитайте мясо специями. Разогрейте сковородку, обжарьте на ней мясо до золотистой корочки, оно должно немного стянуться.
В это время возьмите две штуки филе сельди. Немного размочите в молоке белый хлеб. Отправьте в блендер сельдь, хлеб и одно яйцо, сливочное масло. Измельчите так, чтобы смесь была не жидкая.
Сделайте на мясе разрез посередине, положите туда начинку из сельди. Потом отправьте мясо в духовку на 160 градусов приблизительно на 50 минут. Подавать можно холодным и горячим со сметаной. Приятного аппетита!
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Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.