Фантастическое время для найма работников: что сейчас происходит на рынке труда и какие предлагают зарплаты

Что с рынком труда в Украине

Как рассказал CEO Work.ua Артур Михно, рынок работы начал восстанавливаться. Ежемесячно рост идет в среднем на 50%. Сейчас на сайте уже почти 30 000 вакансий. Это в 5 раз больше, чем в первые недели после начала войны, но еще в три раза меньше, чем было до ее начала.

Резких изменений по зарплатам нет, разве что 10% в средних зарплатах. Стоит помнить, что реальная зарплата сейчас зависит от уровня профессионала.

Конкуренция на рынке труда сейчас высокая. Соискателям нужно больше откликаться на вакансии и тогда шансы на отличную должность возрастут в разы. Работа есть - и это хорошие новости.

"Для работодателей - фантастическое время для найма. Рынок наполнен профессиональными работниками и очень эффективный. Отзывов в 4-5 раз больше, чем когда-либо", - подчеркнул Артур Михно.

Какая сейчас средняя зарплата в Украине

Больше всего сейчас готовы платить в топ-менеджменте, на руководящих должностях - около 25 тысяч гривен.

Далее идут сферы администрирования, руководство среднего звена, строительство и архитектура, сельское хозяйство и агробизнес, недвижимость - чуть более 18 тысяч гривен.

Продажи, закупки, рабочие специальности, производство, страхование, транспорт и автобизнес, юриспруденция - от 16 до 17 тысяч гривен

Культура, музыка, шоу-бизнес, маркетинг, реклама, PR, управление персоналом, телекоммуникации и связь, логистика - от 15 до 16 тысяч гривен

СМИ, издательства, полиграфия, бухгалтерия, аудит, охрана и безопасность, секретариат, делопроизводство, банковская сфера, медицина и фармацевтика, фитнес и спорт - от 14 до 15 тысяч гривен.

Сфера обслуживания, торговля, образование и наука, туризм, отельно-ресторанный бизнес - от 11 до 13 тысяч гривен.

В целом средняя зарплата сейчас в Украине составляет около 15 тысяч гривен.

Какие вакансии сейчас самые популярные

Самая популярная вакансия в Украине сейчас - это менеджер по продажам. Средняя зарплата - около 19 тысяч гривен и есть 2400 вакансий. Работа агента по продажам - 2337 вакансий.

На втором месте идет продавец-консультант. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели - 11 тысяч гривен, более 1650 вакансий. Онлайн-консультант - 2283 вакансии.

На третьем месте оказались водители - зарплаты около 20 тысяч гривен, более 1000 вакансий. На четвертом - бухгалтера с зарплатой около 13500 гривен, более 1000 вакансий.

На пятом месте администраторы - 12500 гривен, на шестом - повара с зарплатой в 12 тысяч гривен, более 700 вакансий, на 7 месте - директора с зарплатой около 22 тысяч гривен, более 1300 вакансий.

8 место - менеджер по работе с клиентами, 17500 гривен. И замыкают первую десятку офис-менеджеры с зарплатой в 12 тысяч гривен и кассиры - с зарплатой в 11 тысяч гривен.