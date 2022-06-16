Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплати

Що з ринком праці в Україні

Як розповів CEO Work.ua Артур Міхно, ринок роботи почав відновлюватися. Щомісяця зростання йде в середньому на 50%. Зараз на сайті вже майже 30 000 вакансій. Це в 5 разів більше, ніж в перші тижні після початку війни, але ще в три рази менше, ніж було до її початку.

Різких змін по зарплатах немає, хіба що 10% в середніх зарплатах. Варто пам'ятати, що реальна зарплата зараз залежить від рівня професіонала.

Конкуренція на ринку праці зараз висока. Претендентам потрібно більше відгукуватися на вакансії й тоді шанси на відмінну посаду зростуть в рази. Робота є - і це хороші новини.

"Для роботодавців - фантастичний час для найму. Ринок наповнений професійними працівниками та дуже ефективний. Відгуків в 4-5 разів більше, ніж будь-коли", - підкреслив Артур Міхно.

Яка зараз середня зарплата в Україні

Найбільше зараз готові платити в топменеджменті, на керівних посадах - близько 25 тисяч гривень.

Далі йдуть сфери адміністрування, керівництво середньої ланки, Будівництво та архітектура, сільське господарство та агробізнес, нерухомість - трохи більш як 18 тисяч гривень.

Продажі, закупівлі, робочі спеціальності, виробництво, страхування, транспорт і автобізнес, юриспруденція - від 16 до 17 тисяч гривень

Культура, музика, шоубізнес, маркетинг, реклама, PR, управління персоналом, телекомунікації та зв'язок, логістика - від 15 до 16 тисяч гривень

ЗМІ, видавництва, поліграфія, бухгалтерія, аудит, охорона і безпека, секретаріат, діловодство, банківська сфера, медицина і фармацевтика, фітнес і спорт - від 14 до 15 тисяч гривень.

Сфера обслуговування, торгівля, освіта і наука, туризм, готельно-ресторанний бізнес - від 11 до 13 тисяч гривень.

В цілому середня зарплата зараз в Україні становить близько 15 тисяч гривень.

Які вакансії зараз найпопулярніші

Найпопулярніша вакансія в Україні зараз - це менеджер з продажу. Середня зарплата - близько 19 тисяч гривень і є 2400 вакансій. Робота агента з продажу - 2337 вакансій.

На другому місці йде продавець-консультант. Середня зарплата, яку пропонують роботодавці - 11 тисяч гривень, понад 1650 вакансій. Онлайн-консультант - 2283 вакансії.

На третьому місці опинилися водії - зарплати близько 20 тисяч гривень, понад 1000 вакансій. На четвертому - бухгалтера із зарплатою близько 13500 гривень, понад 1000 вакансій.

На п'ятому місці адміністратори - 12500 гривень, на шостому - кухарі з зарплатою в 12 тисяч гривень, понад 700 вакансій, на 7 місці - Директори з зарплатою близько 22 тисяч гривень, понад 1300 вакансій.

8 місце - менеджер по роботі з клієнтами, 17500 гривень. І замикають першу десятку офіс-менеджери із зарплатою в 12 тисяч гривень і касири - із зарплатою в 11 тисяч гривень.