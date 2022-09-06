Фантастически развернулась судьба: Лобода высказала восхищение Зеленским

Певица Светлана Лобода покинула Россию через несколько недель после полномасштабного вторжения. Ее родные в первые дни войны были в Ирпене, и она за них очень переживала. Выехать раньше она не могла - нужно было утрясти много деталей.

Как рассказала артистка в интервью Катерине Гордеевой, в первые дни вторжения она старалась ничего не писать в сети.

"Мне порекомендовали молчать, пока я не уеду. И как только я выехала, забрала семью, детей, часть команды - приехали со мной в Ригу и живут сейчас здесь. Только после этого я смогла выдохнуть, для того, чтобы начать более активно действовать и говорить", - объяснила артистка.

Она добавила, что в первых своих видео призывала к переговорам, чтобы остановить войну. И для нее это был крик души.

"В тот момент была очередная встреча между украинской и российской сторонами. И у них была возможность договориться. И я просила: "Пожалуйста, остановитесь. Договоритесь, потому что вы можете, потому что вам это под силу. Не люди решают, а решают президенты. И они должны - это их работа! Я умоляла об этом…у меня был крик души", - рассказала Лобода.

Фото: Светлана Лобода вспомнила о своем знакомстве с Зеленским (instagram com lobodaofficial)

Она высказала свое восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Владимир Зеленский защищает наш народ, нашу родину. Он стоит до конца, защищая наши территории. И мы все поражены этой стойкостью, в тот момент как все остальные президенты сбегали", - подчеркнула певица.

Она знакома с Владимиром Зеленским лично, но совершенно в другом амплуа и ранее пересекалась с ним.

"Я запомнила Владимира Зеленского уверенным в себе, с хорошим чувством юмора. В жизни, он очень четкий, конкретный и хороший менеджер. Человек, который может все быстро разрулить, очень правильно и грамотно. Мы не раз пересекались на разного рода мероприятиях и вместе работали. И как фантастически развернулась судьба к этому человеку!" - сказала Светлана Лобода.

Она отметила, что на посту президента он ведет себя просто невероятно.

"Это поражает! Полный восторг. Я просто понимаю, какой силы этот человек, и какие испытания выпали на его судьбу. И сегодня о нем и нашей стране говорит весь мир", - заявила артистка.