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Фантастично розгорнулася доля: Лобода висловила захоплення Зеленським

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Вівторок 06 вересня 2022 20:39
Фантастично розгорнулася доля: Лобода висловила захоплення Зеленським Фото: Лобода висловила захоплення Зеленським (instagram com lobodaofficial)
Автор: Анна Шиканова

Співачка Світлана Лобода покинула Росію через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Її рідні в перші дні війни були в Ірпені, і вона за них дуже переживала. Виїхати раніше вона не могла - потрібно було утрясти багато деталей.

Як розповіла артистка в інтерв'ю Катерині Гордєєвій, в перші дні вторгнення вона намагалася нічого не писати в мережі.

"Мені порекомендували мовчати, поки я не поїду. І як тільки я виїхала, забрала сім'ю, дітей, частину команди - приїхали зі мною в Ригу і живуть зараз тут. Тільки після цього я змогла видихнути, для того, щоб почати більш активно діяти та говорити", - пояснила артистка.

Вона додала, що в перших своїх відео закликала до переговорів, щоб зупинити війну. І для неї це був крик душі.

"У той момент була чергова зустріч між українською та російською сторонами. І у них була можливість домовитися. І я просила: "Будь ласка, зупиніться. Домовтеся, тому що ви можете, тому що вам це під силу. Не люди вирішують, а вирішують президенти. І вони повинні - це їхня робота! Я благала про це ... у мене був крик душі", - розповіла Лобода.

Фантастично розгорнулася доля: Лобода висловила захоплення ЗеленськимФантастично розгорнулася доля: Лобода висловила захоплення Зеленським

Фото: Світлана Лобода згадала про своє знайомство з Зеленським (instagram com lobodaofficial)

Вона висловила своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським.

"Володимир Зеленський захищає наш народ, нашу Батьківщину. Він стоїть до кінця, захищаючи наші території. І ми всі вражені цією стійкістю, в той момент як всі інші президенти збігали", - підкреслила співачка.

Вона знайома з Володимиром Зеленським особисто, але зовсім в іншому амплуа і раніше перетиналася з ним.

"Я запам'ятала Володимира Зеленського впевненим у собі, з хорошим почуттям гумору. У житті, він дуже чіткий, конкретний і хороший менеджер. Людина, яка може все швидко розрулити, дуже правильно і грамотно. Ми не раз перетиналися на різного роду заходах і разом працювали. І як фантастично розвернулася доля до цієї людини!"- сказала Світлана Лобода.

Вона зазначила, що на посаді президента він поводиться просто неймовірно.

"Це вражає! Повний захват. Я просто розумію, якої сили ця людина, і які випробування випали на його долю. І сьогодні про нього і нашу країну говорить весь світ", - заявила артистка.

До речі, раніше ми писали про те, що Лобода пояснила, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.

А також ми розповідали про те, що Лобода показала, що окупанти зробили з будинками її рідних в Ірпені.

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