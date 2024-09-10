Фани Дженніфер Лопес стурбовані однією деталлю на її нових фото: пов'язана вона з Беном Аффлеком

Минулої зими подружжя зробило парні татуювання на знак свого кохання. Лопес обрала символ нескінченності з їхніми іменами і стрілою Амура, а Аффлек зупинився на зображенні двох пересічних стріл, з'єднаних між собою, з першими літерами їхніх імен між ними.

Втім, символи кохання прикрашали тіла знаменитостей недовго, принаймні, Джей Ло.

Уважні шанувальники, розглядаючи її фотографії з недавнього виходу у світ, помітили зникнення того самого татуювання.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ба більше, на лівому ребрі зірки не залишилося ні сліду чорнила, ні навіть почервоніння, хоча процес видалення фарби зазвичай досить складний.

Навіть якщо співачка приховала малюнок під тональним кремом, стає очевидним, що вона прагне позбутися будь-яких нагадувань про свого колишнього чоловіка.

"Символічний жест", “Хоче викреслити всі спогади”, "Мабуть, Бен її сильно образив", "У неї досі до нього почуття”, - пишуть користувачі мережі.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, Дженніфер подала на розлучення з чоловіком у символічну дату - у день їхньої другої річниці весілля.

За словами її друзів, таким чином вона хотіла викликати емоційну реакцію у колишнього чоловіка. Однак Бен Аффлек недовго переживав після розставання, і незабаром у його оточенні почали говорити про його роман із 36-річною представницею сім'ї Кеннеді.