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Звезда сериала "Игра престолов" вляпался в скандал: что известно

STYLERФильмы и сериалы    04.06.2019 - 22:27
Звезда сериала "Игра престолов" вляпался в скандал: что известно
Ричард Медден в "Игре престолов" (HBO)

Фанаты известного актера в шоке от того, что происходит

Шотландский актер Ричард Медден, который сыграл в сериале "Игра престолов" Робба Старка, неожиданно оказался в центре скандала. Ему начали приписывать роман с актером Брэндоном Флинном, который и ранее был замечен в гомосексуальных отношениях, в частности с певцом Сэмом Смитом.

Скандал начал разгораться после того, как Ричард Медден сыграл в фильме "Рокетмен", где исполнил роль менеджера и любовника легендарного музыканта Элтона Джона.

Звезда сериала &quot;Игра престолов&quot; вляпался в скандал: что известно

Ричард Медден и Брэндон Флинн (instagram.com/brandonflyn)

После того, как фильм вышел на экраны, фанаты неоднократно видели Меддена в компании с Брэндоном Флинном. Сам актер комментировать связь отказался и отметил, что не хочет выставлять напоказ личные отношения.

"Я храню личную жизнь личной. Я никогда не обсуждал свои отношения", - ответил Медден журналистам.

Фанаты известного актера в шоке, так как ранее не было даже намека на нетрадиционную сексуальную ориентацию Меддена. Он почти пять лет встречался с актрисой Дженной Коулман, а после нее – более полутора лет состоял в отношениях с актрисой Элли Бамбер и пара рассталась менее полугода назад.

Звезда сериала &quot;Игра престолов&quot; вляпался в скандал: что известно

Ричард Медден и Брэндон Флинн (instagram.com/brandonflyn)

Кроме роли Робба Старка в сериале "Игра престолов", Ричард Медден также известен по роли Козимо де Медичи в сериале "Медичи" и роли Дэвида Бадда в сериале "Телохранитель".

За роль в "Телохранителе" Медден получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в телевизионном сериале-драме.

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